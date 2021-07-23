Основні симптоми спазму – постійні головні болі або мігрень, особливо вранці, біль за очима, в носових пазухах, в шиї та плечах.

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Неправильний прикус і головний біль

Іноді через поганий прикус з'являються проблеми зі скронево-нижньощелепним суглобом, який з'єднує нижню щелепу з черепом. Рух в цьому суглобі дозволяє відкривати та закривати рот і жувати з боку в бік.

М'язи, які утримують нижню щелепу, мають бути розслаблені, коли ми не їмо, не розмовляємо і не рухаємо щелепою. Але при неправильному прикусі зміщення зубів тисне на суглоби і лицьові м'язи.

Скронево-нижньощелепні розлади можуть викликати біль в голові, шиї, щелепі або обличчі, проблеми з жуванням, ляскаючі або клацають звуки при відкритті й закритті рота, а іноді й блокування щелепи – вона може широко відкриватися або закриватися так, що не відкрити.

Коли йти до лікаря

Якщо турбують такі симптоми, потрібно звернутися до стоматолога. Він проведе обстеження і підбере лікування, щоб виправити прикус. Якщо вночі ви стискаєте щелепи або скрипите зубами, стоматолог може призначити ортодонтичну пластину.

Часто лікарі рекомендують уникати будь-яких звичок, які можуть погіршити стан, наприклад небажано жувати гумку, стискати або скреготати зубами або широко відкривати рот під час позіхання.