Потужні держави, у яких були можливості купити вакцини проти COVID-19 – зробили це швидше, ніж інші. Водночас програми щодо розроблення вакцини є дуже дорогими.

Частина держав виявилася неспроможними забезпечити холодовий ланцюг щодо препарату проти коронавірусу. Про це в ефірі 24 каналу розповіла епідеміологиня ВООЗ Наталія Виноград.

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Вона додала, що у питанні щодо щеплень проти коронавірусу – був процес перегонів як виробників, так і тих, хто став в чергу за вакциною.

Не буде дискримінації, про яку всі говорять, але нерівномірність буде однозначно,

– сказала Наталія Виноград.

Експертка зауважила, що якщо звернути увагу на інтенсивність епідеміологічного процесу, то наразі вакциною забезпечуються ті держави, які мають дуже високі показники ураженості.

"Країни, які зазнали багато втрат внаслідок нових варіантів коронавірусу, такі як Британія, розгорнули все, що могли, але наразі вони мають можливість робити 140 щеплень у хвилину, адже цього вимагають регламенти надання послуг", – сказала епідеміологиня.

Водночас вона зазначила, що не варто повністю довіряти даним щодо випадків коронавірусу – вони не завжди відповідають дійсності.

Вакцина для України

Наталія Виноград наголосила, що в Україні є чітко виставлені регламенти, тож взяти будь-яку вакцину, яку дають – не можна.

"Потрібно вакцинувати тим (препаратом – 24 канал), що є гарантовано і не нашкодить. Ми візьмемо те, що пройде перевірку ВООЗ та буде безпечним", – наголосила епідеміологиня.

Зверніть увагу! Україна веде перемовини щодо постачання вакцини від коронавірусу з 6 виробниками. Ймовірно, у перших партіях будуть вакцини одразу 3 компаній. Більше про вакцинацію від коронавірусу – читайте тут.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу