Нервові клітини вміють визначати, що ми їмо

Вчені з Німеччини виявили, що клітини блукаючого нерва виконують різні завдання. Блукаючий нерв – це десята пара черепних нервів, які йдуть від мозку до черевної порожнини.

Вчені з Інституту досліджень метаболізму Макса Планка і Кельнського університету (Німеччина) вивчили на мишах функції різних нервових клітин в центрі управління блукаючим нервом.

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Під час досліджень вчені виявили несподіваний факт – хоч нервові клітини розміщені в одному центрі управління, вони іннервують різні області кишківника, а також по-різному контролюють насичення і рівень цукру в крові.

Як проводилось дослідження:

Спершу вчені зосередилися на двох типах нервових клітин вузлового ганглія, який за розмірами всього 1 міліметр. Один з цих типів клітин визначає розтягнення шлунка.

Його активація змушувала мишей споживати значно менше їжі. Активність таких клітин відіграє ключову роль для передачі сигналів в мозок, що пригнічують апетит, а ще для зниження цукру в крові.

А ось друга група клітин іннервує насамперед кишківник і підвищує рівень цукру в крові.

Вчені вважають, що реакція мозку на споживання їжі може бути обумовлена ​​взаємодією цих двох типів нервових клітин. Тобто, як виявилось, клітини одного і того ж блукаючого нерва виконують різні завдання.

Їжа великого обсягу розтягує шлунок, що активує один тип клітин. Натомість їжа високої щільності викликає активацію нервових клітин, які активують кишківник.

Це відкриття важливе для розробки терапії, спрямованої на боротьбу з ожирінням і діабетом.