Наразі документ проходить погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. А після цього, як розповів журналістам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, стане обов'язковим до виконання.
До теми У МОЗ назвали умову, яка дозволяє освітянам та чиновникам уникнути вакцинації
Примусова та обовязкова вакцинація – це різні поняття
Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 29 вересня пояснив, що поняття примусової та обов'язкової вакцинації слід розрізняти.
- МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, де певні щеплення проти інфекційних хвороб стануть обов'язковими.
- Але вакцинація не буде примусовою – якщо людина, яка за професією потрапила у цей перелік, не захоче щепитися, то вона просто не матиме права працювати.
Якщо вакцинація обов'язкова, то роботодавець зобов'язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка не вакцинована,
– сказав щодо цього Ляшко.
Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації
За словами Ляшка, наразі уряд визначив вакцинацію проти COVID-19 для певних професій "за результатами дискусій".
Ми зупинилися на освітянах усіх рівнів, на працівниках міністерств та інших органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій,
– уточнив міністр.
Наказ МОЗ, який визначає цей перелік, проходить процедуру погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. Міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що "всі заклади освіти, вищої освіти, наукові установи – у цьому переліку".
Далі уряд визначить дату, з якої наказ набуде чинності, щоб роботодавці та працівники могли заздалегідь підготуватися. Після реєстрації наказу уряд розробить та оприлюднить порядок його застосування.
Коротко про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу в Україні
- 22 вересня Кабінет Міністрів України дав доручення МОЗ розробити наказ про обов'язкову вакцинацію представників певних професій.
- Досі вакцинація проти COVID-19 в Україні не була обов'язковою. Скоро це зміниться для освітян та чиновників, окрім тих, хто має медичні протипоказання.