Наразі документ проходить погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. А після цього, як розповів журналістам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, стане обов'язковим до виконання.

До теми У МОЗ назвали умову, яка дозволяє освітянам та чиновникам уникнути вакцинації

Примусова та обовязкова вакцинація – це різні поняття

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 29 вересня пояснив, що поняття примусової та обов'язкової вакцинації слід розрізняти.

МОЗ може визначити перелік професій, посад і виробництв, де певні щеплення проти інфекційних хвороб стануть обов'язковими.

визначити перелік професій, посад і виробництв, де певні щеплення проти інфекційних хвороб стануть обов'язковими. Але вакцинація не буде примусовою – якщо людина, яка за професією потрапила у цей перелік, не захоче щепитися, то вона просто не матиме права працювати.

Якщо вакцинація обов'язкова, то роботодавець зобов'язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка не вакцинована,

– сказав щодо цього Ляшко.

Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації

За словами Ляшка, наразі уряд визначив вакцинацію проти COVID-19 для певних професій "за результатами дискусій".

Ми зупинилися на освітянах усіх рівнів, на працівниках міністерств та інших органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій,

– уточнив міністр.

Наказ МОЗ, який визначає цей перелік, проходить процедуру погодження в усіх органах влади та реєстрацію в Мін'юсті. Міністр освіти Сергій Шкарлет додав, що "всі заклади освіти, вищої освіти, наукові установи – у цьому переліку".

Зверніть увагу: медиків у переліку немає. Річ у тім, як пояснив Віктор Ляшко, що понад 80% медперсоналу й так уже вакциновані.

Є й інший нюанс: "Якщо в лікарні 2 реаніматологи, обидва не вакциновані, і їх відсторонять – хто надаватиме допомогу людям?"

Далі уряд визначить дату, з якої наказ набуде чинності, щоб роботодавці та працівники могли заздалегідь підготуватися. Після реєстрації наказу уряд розробить та оприлюднить порядок його застосування.

Коротко про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу в Україні