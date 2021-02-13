Французьке МОЗ рекомендує людям, які вже перехворіли на COVID-19, робити щеплення лише разово, тобто вводити одну дозу препарату. Франція перша країна, яка випустила таку пораду.

При цьому всі три вакцини COVID-19, схвалені для використання в Європейському Союзі, вводяться в вигляді двох доз з інтервалом в декілька тижнів.

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Як пояснюють таку рекомендацію

Це пов’язано з тим, що клінічні випробування показали, що імунітет проти хвороби був значно вище після того, як люди отримали дві вакцини.

Однак органи громадської охорони здоров'я Франції заявили, що у людей, які вже були інфіковані COVID-19, розвивається імунна відповідь, аналогічна тому, яка викликається дозою вакцини, і що однієї дози після зараження, ймовірно, буде досить.

Влада рекомендувала зробити перерву від 3 до 6 місяців після зараження, перш ніж люди, що одужали від COVID-19, отримають укол.

Як проходить вакцинація у Франції

В останні тижні Франція прискорила програму вакцинації, але вона все ще на стартовому рівні.

Станом на 13 лютого у Франції понад 2,1 мільйона людей – як мінімум одну дозу вакцини, а майже 535 800 осіб вже отримали 2 дози.

Принаймні, 3,4 мільйона людей у Франції перехворіли на COVID-19.

Гіпотези щодо введення однієї дози вакцини

Останні дослідження в США показують, що одноразова доза вакцини може працювати у людей, які вже одужали від COVID-19.

Імунітет у людей, які перехворіли COVID-19 і потім отримали одноразову дозу вакцини, "дорівнює або навіть перевищує "імунітет людей, які не хворіли на COVID-19, але отримали дві дози вакцини.

До слова, вакцина від Johnson & Johnson, працює з разовою дозою, але препарат поки не отримав дозволу на екстрене використання від регулюючих органів ЄС і США.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу