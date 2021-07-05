Вчені з Данського онкологічного товариства знайшли новий спосіб, за допомогою якого ракові клітини відновлюють небезпечні ушкодження. З'ясувалося, що заради регенерації вони вдаються до макропіноцитозу.

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Переважно клітини використовують його для того, щоб поглинати молекули ззовні. А імунні клітини за допомогою макропіноцитозу "їдять" чужорідні тіла, такі як бактерії або віруси.

Натомість ракові клітини використовують макропіноцитоз для відновлення мембрани. Вони "натягують" цілу мембрану на пошкоджену ділянку, а її частину поділяють на фрагменти й відправляють в лізосоми, де та розщеплюється. Таким способом вони отримують можливість повторно використовувати пошкоджені мембрани як джерело енергії. Це корисно, оскільки вони часто діляться й вимагають багато енергії та матеріалу для нових клітин.

Дослідники відтворили цей процес в лабораторії. Вони пошкодили мембрану ракових клітин за допомогою лазера і запустили макропіноцитоз. Після того, як вчені придушили процес самовідновлення і розщеплення пошкоджених мембран – ракові клітини вмирали.

Наші дослідження дають знання про те, як виживають ракові клітини. Ми також показали, що ракові клітини вмирають, якщо придушити макропіноцитоз. Тобто цей процес може стати мішенню для нових методів терапії,

– розповів керівник дослідження Йеспер Найландстед.

Але на цьому робота науковців не закінчилася. Нині вчені досліджують, як ракові клітини захищають свої мембрани й що відбувається після закриття пошкоджених ділянок. Здається, вони знайшли потенційне слабке місце ракової клітини та хочуть вивчити його детальніше.