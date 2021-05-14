Чому це важливо

Стійкість до протимікробних препаратів була названа Організацією Об'єднаних Націй "однією з найбільших загроз, з якими ми стикаємося як світова спільнота", і, за прогнозами, до 2050 року вона буде викликати 10 мільйонів смертей щорічно.

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Попередні дослідження показали, що застосування більш високих доз антибіотиків до бактерій може уповільнити їх здатність розвивати резистентність, однак мало уваги зверталося на те, як ці більш високі дози впливають на загальний стан здоров’я мікробів.

Британські дослідники вивчили, як популяції кишкової палички реагують на різні концентрації трьох поширених антибіотиків.

Виявилось, попри те, більш високі дози антибіотиків сповільнювали швидкість розвитку резистентності бактерій, вони також приводили до появи бактерій з "вищою загальною пристосованістю" — що означало, що у них була більш висока швидкість розмноження.

Ми розглядаємо швидкість росту як показник придатності, виходячи з припущення, що штам, який зростає швидше, з більшою ймовірністю захопить популяцію і стане домінуючим,

— сказав провідний автор Мато Лагатор зі Школи біологічних наук Манчестерського університету.

Команда, що стоїть за дослідженням, опублікованим в журналі Royal Society Biology Letters, заявила, що воно показало, що більш високі дози антибіотиків створюють "дилему" і можуть привести до появи більш стійких бактерій.

Розгляд придатності еволюціонуючих штамів додає ще один вимір до проблеми оптимального дозування антибіотиків,

— зазначили дослідники.

Водночас Центр контролю захворювань США вважає, що в кожному третьому рецепті антибіотиків нема потреби. Вважають, що до середини століття стійкі до антибіотиків супербактеріі вб'ють більше людей у всьому світі, ніж рак, необхідні додаткові дослідження того, як більш високі дози впливають на довгострокову еволюцію бактерій.

Втім, вчені наголосили, що ефективність ліків збільшується при більш високих дозах — без розуміння довгострокових наслідків — може викликати проблеми. Тож, потрібні подальші дослідження.