Нестача білка в раціоні провокує ожиріння

Саркопенія – втрата м'язової маси у людей похилого віку, яка тягне за собою ожиріння. Вчені пов'язали цей стан з нестачею білка в раціоні жінок у віці від 65 років.

У дослідженні взяли участь 164 валенсійські жінки. Результати дослідження показали 26,2% жінок з дослідження споживали менше м'яса, ніж рекомендовано ВООЗ.

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25,6% перебували на тій чи іншій стадії саркопенії й 12% страждали на саркопенічне ожиріння. З іншого боку, 73,8% жінок споживали більше білка, ніж рекомендовано, що було пов'язано з вищим рівнем споживання енергії.

Саркопенія викликає втрату сили та функції м'язів, а також слабкість, втому та проблеми з рівновагою та рухливістю.

За словами команди вчених, ця робота показує необхідність продовження досліджень та "розробки рекомендацій щодо споживання білка відповідно до реалій літніх людей". Окрім цього, варто розробити ефективну політику громадської охорони здоров'я, яка наголошувала б на особливій значущості цього макроелемента в процесі старіння.

Як проводилось дослідження