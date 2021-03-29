Нетримання сечі: чому виникає і як його подолати

Деякі проблеми інтимного здоров’я ми не бажаємо обговорювати – соромимось або, що гірше, ігноруємо. Тим часом усе, що стосується нашого здоров’я та самопочуття, є пристойним і гідним уваги. Табуйованих тем не має бути. Тож говорімо вільно про те, що нас турбує. У тому числі про нетримання сечі.

Нетримання сечі – поширена проблема: від неї потерпає близько 423 мільйонів людей у всьому світі. Кожна четверта жінка й кожен восьмий чоловік у віці від 18 до 44 років хоча б раз у житті стикалися з такою неприємністю.

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Що таке нетримання сечі

Мимовільне сечовиділення, коли людина не може утримувати сечу, медики називають інконтиненцією й попереджають: взяти під контроль її буде легше, довірившись лікарю.

Інконтиненція не є хворобою, але супроводжує багато медичних станів, зокрема свідчить про певні захворювання. Визначте діагноз, пролікуйте основну хворобу – і ваша ситуація може суттєво поліпшитися.



Нетримання сечі не є захворюванням / Фото Shutterstock

Іноді інконтиненцію спричиняють тимчасові зміни в організмі, зокрема вагітність чи навіть застуда.

Попри те, що інконтиненція не є самостійним захворюванням, лікувати її можна й потрібно. Це допоможе встановити причину стану, а також уникнути всіх пов’язаних із ним незручностей.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає інконтиненцію як соціальну хворобу, яка може бути хронічною й ускладнювати повсякденне життя людини. Нетримання сечі знижує нашу соціальну активність, спонукає ізолюватися від зовнішнього світу через неприємні симптоми та пов’язаний з ними психологічний дискомфорт.

Причинами нетримання сечі в жінок можуть бути:

Опущення матки.

Перевантаження м’язів тазового дна (через вагітність, численні пологи).

Менопауза.

Цистит.

Гормональний дисбаланс.

Причинами нетримання сечі у чоловіків можуть бути:

Тривалий тиск на сечовий міхур (через зайву вагу чи сидячий стиль життя).

Хвороби сечового міхура, сечовивідних шляхів.

Вживання сечогінних ліків.

Андропауза.

Оперативне втручання.

Інконтиненція, незалежно від етіології, буває різної інтенсивності. І вибір спеціального поглинаючого виробу залежить саме від ступеня нетримання.

Жінкам непомітний захист, відчуття сухості та свіжості за цієї делікатної проблеми забезпечують щоденні урологічні прокладки Seni Lady. Для чоловіків із нетриманням сечі створено урологічні прокладки Seni Man.

Асортимент виробів для середньої та важкої інконтиненції:

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Урологічні засоби значно полегшують життя людям з інконтиненцією / Фото Seni

Як визначити ступінь інконтиненції

Виявили в себе чи в когось із рідних проблему нетримання сечі? Не зволікайте з візитом до лікаря. Він проведе діагностику та збір анамнезу, уточнивши:

Як часто виникають епізоди інконтиненції.

За яких умов найчастіше стається мимовільне сечовиділення (від сміху, у стресових ситуаціях, під час тренувань).

Інтенсивність виділень.

Наявність інших симптомів.

градація інконтиненції є приблизною. Ступінь вираженості проблеми встановлюється на основі середньої кількості сечі, що виділяється безконтрольно впродовж 4 годин.

Як визначити ступінь інконтиненції / Інфографіка 24 каналу

Нетримання сечі завжди лікується з урахуванням причини його виникнення. Та в будь-якому разі, доки залишається ця дискомфортна ознака основної проблеми, слід використовувати урологічні поглинаючі засоби. Вони дають змогу спокійно лікуватися, не відмовляючись від звичного ритму життя.

Як доглядати за шкірою під час використання урологічних поглинаючих засобів

Правильний догляд позбавляє сухості шкіру, що подразнюється через постійний контакт із сечею.

Ефективний догляд під час інконтиненції забезпечують косметичні засоби Seni Care. Їх активні компоненти захищають гідроліпідний шар шкіри.

Шкіра потребує очищення та догляду / Фото Seni

Догляд передбачає, насамперед, очищення та профілактичне лікування. Першу функцію виконує спеціальна косметика. Для очищення та догляду за ділянками шкіри, схильними до подразнень, чудово підходить, наприклад, миючий крем для тіла 3 в 1.

Щодо профілактичного лікування (ідеться про запобігання утворенню пролежнів), то подразнена шкіра потребує інтенсивного зволоження та регенерації. Засоби Seni Care, що ефективно живлять і регенерують шкіру, ви можете придбати тут.

Поради, які допоможуть розв'язати проблему

Упоратися з проблемою інконтиненції – цілком реально. Слід лише діяти крок за кроком:

Звернутися до фахівця за діагностикою.

Виконувати всі приписи лікаря.

Переглянути спосіб життя: здоровий сон, правильна їжа та фізична активність суттєво полегшують проблему нетримання сечі.

Буде помилкою не пити достатньо води. Підтримувати водний баланс – важливо: так ви збережете своє здоров’я. Доросла людина має споживати 1,5 – 2 літри рідини щодня. У спекотну пору норму варто збільшити.

Чому обмеження пиття не зменшить сечовиділення? Зі зменшенням кількості рідини зменшиться й обсяг сечового міхура, через що неминуче почастішають позиви до сечовиділення.

Зайва вага є ще одним чинником інконтиненції. Річ у тому, що надлишковий жир у зоні живота робить слабшими м’язи тазового дна й тисне на внутрішні органи, у тому числі на сечовий міхур.

Не ігноруйте позиви до сечовиділення – утримування сечі може спричинити розвиток проблем із сечовидільною системою, зокрема спровокувати цистит.

Ходити до туалету слід тоді, коли хочеться. А при нетриманні сечі це потрібно робити регулярно, навіть якщо немає бажання. Якщо мобільність людини з інконтиненцією обмежена, їй слід обов’язково забезпечити легкий доступ до туалету. Правильна організація життєвого простору зменшить вплив стресового чинника, а отже, і частоту епізодів неконтрольованого сечовиділення