Нетримання сечі: де купити урологічні засоби

Чимало людей потерпає від нетримання сечі: мокрий одяг, запах, страх осуду, страх не добігти до туалету... Якісні гігієнічні засоби дають змогу вирішити цю делікатну проблему так, щоб хворий не відчував ані сорому, ані дискомфорту. Розповідаємо, де придбати урологічну продукцію.

Інконтиненція, або нетримання сечі, здебільшого має тимчасовий характер. Приміром, вона постає в період відновлення тонусу сечового міхура після хірургічного втручання чи інсульту. Але в деяких випадках проблема, на жаль, пожиттєва – у похилому віці, при хворобі Альцгеймера, паралічі та інших захворюваннях.

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У будь-якому разі спеціальні урологічні засоби суттєво полегшують життя й хворим, і тим, хто за ними доглядає.

Оптимальний вид урологічної продукції: прокладка, вкладка чи підгузок – визначається залежно від ступеня інконтиненції. Правильно дібраний виріб не лише дає відчуття щоденного комфорту, а й допомагає уникнути зайвих витрат.

Як визначити ступінь інконтиненції / Джерело: Seni / Інфографіка 24 каналу

Що таке урологічна продукція

Урологічна продукція – це гігієнічні вироби, створені спеціально для використання при нетриманні сечі, з урахуванням усіх наслідків проблеми.

Так, спеціальні урологічні засоби утримують рідину набагато краще, ніж звичайні гігієнічні. Окрім того, вони зручніші й не такі помітні, а отже, працюють на психологічний комфорт того, хто ними користується.

Спеціальні урологічні засоби зручніші і менш помітні / Фото: shutterstock

До речі, надійність та комфорт урологічної продукції залежать не лише від її якості. Значення мають також урахування індивідуальних потреб хворого та своєчасна заміна гігієнічних засобів. Обираючи спеціальний засіб гігієни, визначтесь, захист від якого ступеня інконтиненції він має забезпечити. А дотримуючись правил користування виробом, ви уникнете його деформації та зниженню рівня захисту.

Інтернет-магазин Seni пропонує урологічні засоби для чоловіків, жінок та дітей:

урологічні прокладки,

підгузки,

одноразові трусики,

пелюшки.

В асортименті магазину є також еластичні сітчасті трусики для фіксації урологічних прокладок великих розмірів та гінекологічних прокладок у післяпологовий період і після гінекологічних втручань.

Уся урологічна продукція Seni відповідає європейським та українським стандартам якості, що підтверджують:

сертифікат ISO 9001:2008,

сертифікат відповідності,

свідоцтво МОЗ України про державну реєстрацію виробу.

Консультанти Seni допоможуть онлайн дібрати вид урологічної продукції, що найкраще підійде споживачеві, а також правильний розмір виробу.

Seni Man – чоловіча відповідь на нетримання сечі: дивіться відео: