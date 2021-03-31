Нетримання сечі – не вирок: як перестати соромитись і повернутись до нормального життя

Нетримання сечі заважає ефективно працювати, спілкуватися з друзями, займатися улюбленими справами – словом, жити повноцінно. А сором і збентеження через цю проблему можуть надовго підірвати самооцінку.

Якщо ви втомилися від того, що сечовий міхур контролює ваше життя, наш матеріал – саме для вас.

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Що потрібно зробити передусім

Інконтиненція, або нетримання сечі, буває тимчасовою та стійкою (хронічною). Перший тип псує життя ненадовго, і його легко подолати. А от щоб впоратися з другим, потрібні кардинальні зміни в способі життя, а іноді й тривале лікування.

У будь-якому разі найперше, що вам слід зробити, – це звернутися до лікаря й пройти всі необхідні обстеження, щоб виявити причину проблеми.

Незалежно від стану вашого сечового міхура будьте впевнені: інконтиненція ефективно лікується, тож шанси впоратися з нею у вас вельми хороші. Близько 80% людей, які без зволікань розпочали лікування, одужують.

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Зважайте на те, що й скільки ви п’єте

Обмеження кількості рідини в раціоні може видатись найкращим способом подолати інконтиненцію. Але насправді це найкоротший шлях до зневоднення й частішого мимовільного випорожнення сечового міхура через подразнення концентрованою сечею.

Замість сумнівних експериментів просто регулюйте споживання води залежно від рівня активності. Наприклад, якщо ви відпочиваєте вдома, води пити слід менше, ніж під час або одразу після фізичного навантаження. Споживання меншої, ніж зазвичай, кількості рідини перед сном також допоможе запобігти неприємним випадкам у нічний час.

Уникайте продуктів, які подразнюють слизову оболонку сечового міхура та сечовивідних шляхів, зокрема кави, алкоголю, гострих та кислих страв, солодощів, газованих напоїв.

Опинившись у новому місці, спершу знайдіть туалет

Часто люди з нетриманням сечі уникають зустрічей з друзями, святкових вечірок, відвідування розважальних закладів, тривалих походів за покупками. Та якщо ви знатимете дорогу до найближчого туалету (не важливо де: у ресторані, у гостях чи в торговому центрі), вам буде спокійніше, а отже, стрес не тиснутиме на сечовий міхур.

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Тип спеціальних урологічних поглинаючих засобів, які доцільно використовувати при інконтиненції, залежить від її ступеня. На сайті Seni ви можете пройти тест і точно визначити, який тип урологічної продукції підходить саме вам.

Визначте подразники сечового міхура й уникайте їх

Як ми вже зауважували, гіперактивність сечового міхура, а відтак і нетримання сечі спричиняють алкогольні напої та гостра їжа. Або ж ви можете помітити, що витік стається під час ранкової пробіжки. Також причиною нетримання сечі часто стають стрес та підвищення кров’яного тиску.

Розуміння подразників, уникнення їх та підготовка до “аварії” допоможуть вам максимально контролювати ситуацію. Наприклад, якщо мимовільне сечовипускання стається, коли ви бігаєте, почніть тренуватися з меншою інтенсивністю – перейдіть на спортивну ходьбу чи біг підтюпцем.



З інконтиненцією можна навчитися жити / Фото Shutterstock

Як подолати сором та замкнутість

Буде нелегко, але постарайтеся не дозволяти емоціям збивати вас із пантелику. Дехто при раптових позивах до туалету просто впадає в паніку. І даремно: на сьогодні розроблено безліч схем лікування інконтиненції, які можна застосовувати самостійно або ще краще – за підтримки лікаря.

Поговоріть про те, що відбувається, зі своїм партнером, із близькими людьми. Поділившись своєю проблемою, ви відчуєте полегшення.

Так, вам ніяково буде говорити прямо. Вас зупинятимуть страх, що навіть найближче коло не зрозуміє, через що ви проходите, і небажання стати для інших тягарем. Хай якою важкою видається ситуація – вам необхідна соціальна підтримка. Близькі люди, яким можна виговоритися і які підстрахують у найскрутніший момент, мають важливе значення для вашої емоційної стабільності.

Залишаючись на зв’язку з близькими, ви будете в змозі контролювати свій настрій. Не відмовляйтеся від дружньої підтримки. Адже вас люблять за те, яка ви людина, а не за те, яке у вас здоров’я.



Пам'ятайте – вас люблять за те, яка ви людина / Фото Shutterstock

У вас інконтиненція при обмеженій мобільності й ви переймаєтеся, що завдаєте забагато клопоту близьким? Поділіться своїми переживаннями з людиною, яка за вами доглядає. Запевняємо, вашу відвертість не сприймуть як слабкість і не проігнорують із роздратуванням. Відкритість лише зміцнить зв’язок між вами. Якби вашу рідну людину спіткала така сама проблема, хіба ви б злились на неї, вважали її тягарем? Аж ніяк. Ви прагнули б лише одного – полегшити життя своєму підопічному, забезпечити йому максимум комфорту й зробити його хоч трошечки щасливішим.

Якщо розумієте, що не спроможні вирватися з тенет смутку та сорому – зверніться за психологічною допомогою. Це нормально. Деякі емоційні стани важко подолати самостійно.

До речі, додатковий стрес лише посилює нетримання сечі. Якщо відчуваєте, що можете зірватися, – спробуйте практикувати релаксацію. Медитативні техніки, поступове розслаблення м’язів та глибоке дихання чудово знімають психологічну напруженість.

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Ви – не хвороба. Не вона визначає вас як особистість

Не сприймайте нетримання сечі як визначальну свою рису. Займаючись під час хвороби звичними справами, які раніше дарували вам радість і сповнювали життя сенсом, ви зрозумієте, що саме дії визначають вас як людину.

Якщо стан сечового міхура справді перешкоджає деяким видам діяльності, віднайдіть інші заняття до душі. Пригадайте старе хобі або спробуйте знайти нове. Запишіться на освітні курси або вступіть до клубу близької вам тематики. Почніть опановувати котрийсь із музичних інструментів, мистецтво вокалу, цікаву гру або новий вид спорту, вивчати іноземну мову. Ведіть блог, щоденник, пишіть мемуари, книжку з практичними рекомендаціями, спробуйте себе на ниві кінокритики. Варіантів відволіктися на позитив – безліч!



Нікому не дозволяйте руйнувати ваше життя, навіть хворобам / Фото Shutterstock

Нетримання сечі та фізична активність

Рухайтесь якнайбільше, за будь-якої нагоди. Вправи – це ефективний спосіб зняти напруженість і попередити стрес. Навіть якщо стан здоров’я накладає певні обмеження, все одно є способи залишатись активними.

Обов’язково зверніть увагу на вправи Кеґеля. Тренування м’язів тазового дна значно посилить контроль над сечовим міхуром. Ви підтягнете м’язи, що контролюють систему закривання уретри, і навчитеся ними керувати, наприклад, під час сміху, чхання чи кашляння. Що важливо, вправи Кеґеля можуть виконувати люди з обмеженою мобільністю.

Наскільки б ваш сечовий міхур не вийшов з-під контролю, ви однаково маєте дбати про себе: спати достатню кількість годин, правильно харчуватися, підтримувати ті стосунки й займатися тими справами, що приносять вам радість. Наберіться терпіння, використовуйте різні схеми лікування й не здавайтеся!

Якщо ви готові рухатися вперед попри все, продукція Seni – саме для вас. Компанія виготовляє спеціальні урологічні поглинаючі засоби різних типів. Підгузки збережуть вашу постільну білизну й забезпечать вам комфорт у ліжку. А одноразові урологічні трусики, які легко знімаються і є малопомітними, допоможуть вести повноцінне, активне життя, у тому числі займатися спортом.



Урологічні одноразові трусики для середньої та важкої інконтиненції / Фото Seni

Так, вироби від Seni допоможуть позбутися незручності за будь-яких обставин та збережуть ваші нерви.