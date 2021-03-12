У наш час стресів та гіподинамії нетримання сечі стало дуже поширеною проблемою. У певний період життя від неї потерпають чоловіки й жінки, літні люди й молодь. Найчастіше інконтиненція проявляється в легкій формі, але навіть у цьому разі людина потребує захисту від протікань, подразнення шкіри та психологічного дискомфорту.

Правильно підібраний урологічний засіб – простий та зручний у використанні й забезпечує надійний захист незалежно від ступеня нетримання сечі.

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Як правильно обрати урологічну продукцію

Спершу слід визначити ступінь інконтиненції – саме від нього залежать спосіб розв’язання проблеми й вибір конкретного поглинаючого виробу.

Ступені інконтиненції є приблизними й визначаються на основі середньої кількості сечі, що виділяється безконтрольно протягом 4 годин.

Як визначити ступінь інконтитенції / Джерело: Seni / Інфографіка 24 каналу

Найпоширеніша – легка інконтиненція (поодинокі епізоди нетримання сечі, пов’язані з різними хворобами). Дуже важка форма нетримання сечі трапляється в людей, прикутих до ліжка або взагалі неспроможних контролювати свої фізіологічні функції.

Отже, що обрати: прокладку, вкладку чи підгузок, визначають:

частота випадків нетримання сечі,

ступінь самостійності людини.

Потерпаючи від інконтиненції, люди часто обирають вироби, що не відповідають їхнім реальним потребам, зауважують спеціалісти польського виробника урологічних товарів Seni. Наприклад, при легкому нетриманні сечі користуються (вочевидь, перестраховуючись) дорожчими анатомічними вкладками, призначеними для середньої або навіть важкої інконтиненції.

З’ясуйте, чи насправді потрібен засіб із такою поглинальною здатністю. Дібравши оптимальний варіант, ви заощадите кошти на урологічну продукцію без втрати комфорту.



Як дібрати правильні урологічні засоби / Фото: IStock

Як визначити необхідний ступінь поглинання

Медики рекомендують вести щоденник сечовиділень – він допоможе об’єктивно оцінити ступінь інконтиненції. Розпочинаючи записи, слід знати, що:

Сечовий міхур вміщує до 500 мілілітрів сечі.

Спонукання до сечовиділення ми відчуваємо найчастіше тоді, коли сечовий міхур наповнився на третину свого об’єму.

Під час одного сечовипускання виділяється близько 200 мл сечі.

Наш організм виділяє близько 80% спожитої рідини, тож враховуйте, скільки рідини випиваєте ви чи ваш підопічний упродовж дня.

Дуже важливий чинник – рухливість людини з нетриманням сечі, адже від цього залежить, як часто вона потрапляє до туалету вчасно.

Пропонуємо приклад правильного вибору урологічних засобів за допомогою запису сечовиділень протягом одного дня спостережень.

Приклад розрахунку

Наша мета – дібрати урологічний засіб для жінки з обмеженою мобільністю, яка відвідує туалет лише з допомогою опікуна.

Об’єм рідини, випитої жінкою за день, склав 1450 мл. Отже, об’єм виділеної рідини дорівнює 1160 мл (80% від 1450 мл).

Сеча, виділена в туалеті, – тричі по 200 мл (адже виділяється приблизно 200 мл за один раз). Разом 600 мл.

Отже, сечова інконтиненція становить: 1160 мл – 600 мл (туалет) = 560 мл, або ж 93 мл кожні 4 години.

Це легкий ступінь нетримання сечі. Тож розумним вибором у цьому випадку стануть лінійка засобів для легкої інконтиненції.

Спеціалісти Seni розробили спеціальну анкету, яка допоможе кожному в режимі онлайн дібрати правильний виріб. Діагностику можна пройти за посиланням.