Нетримання сечі: як підібрати правильний розмір урологічного засобу

Спеціальні урологічні поглинаючі засоби – просто порятунок для лежачих хворих, людей з нетриманням сечі й тих, хто переніс операцію. Проте, щоб отримати від підгузка чи одноразових трусиків максимум ефективності та комфорту, слід правильно визначити їхній розмір.

Чому правильний розмір – це важливо

Виробники пропонують великий асортимент спеціальних поглинаючих засобів, які відрізняються за розміром, формою та призначенням. Однак, якщо обрати підгузок чи трусики неправильного розміру, замість впевненості та комфорту людина, яка їх використовує, отримає лише шкоду здоров’ю та додаткові витрати на нові засоби.

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Замалі підгузки та одноразова білизна натирають шкіру й спричиняють болючі попрілості та подразнення в області фіксації або в паху. У лежачих хворих можуть навіть утворитися виразки, які буде важко лікувати.

Правильний розмір – запорука комфорту / Фото: shutterstock Завеликі урологічні засоби погано прилягають до тіла й протікають, ускладнюючи догляд за хворим та збільшуючи витрати на прання білизни та одягу. Вважати, що великий підгузок поглине більше рідини, тобто буде ефективнішим, – велика помилка. Найкращі поглинальні властивості – у засобів не більшого, а правильного розміру. Як визначити розмір підгузка та одноразових трусиків Якщо ви користуєтесь продукцією компанії Seni, підібрати правильний розмір вам буде надзвичайно просто. Для цього достатньо обрати вид урологічного засобу й уточнити лише два параметри: об’єм талії та стегон. Уведіть цю інформацію до спеціального калькулятора Seni, і він розрахує, який розмір підходить саме вам. Розмір урологічних прокладок Тут визначальним є інший чинник. Урологічні прокладки добирають з урахуванням ступеня поглинання, який визначається залежно від важкості нетримання сечі.

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До речі, у багатьох споживачів постає питання: чи можна замість урологічних прокладок використовувати звичайні гігієнічні? Ні, не можна! Бо останні створені, щоб поглинати менструальні виділення. Сеча виділяється швидше й з більшим тиском, має іншу консистенцію, тому гігієнічні прокладки не можуть увібрати весь об’єм сечі. Використовуючи звичайні поглинальні засоби, ви наражаєтесь на високий ризик протікання, а отже, забруднення одягу й поширення неприємного запаху.

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