Невакциновані в 11 разів частіше помирають від коронавірусу, – CDC

Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) оголосив результати нового дослідження. Вони виявили, що нещеплені особи в 11 разів частіше помирають від COVID-19, ніж повністю вакциновані.

Щеплення COVID-19, як і раніше, допомагають захистити від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення Дельта-штаму коронавірусу. Про це заявила директорка CDC Рошель Валенскі.

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Що відомо про нове дослідження

Дослідження охопило понад 600 тисяч осіб. Загалом, науковці зробили такі висновки:

невакциновані більш ніж у 10 разів частіше потрапляли в лікарню і потребували госпіталізації з цією недугою;

і потребували госпіталізації з цією недугою; ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих

Зокрема, підкреслюють, що вакцина захищає від смертей і госпіталізації. А станом на 11 вересня у США вакцинували однією дозою щонайменше 75% дорослих людей.

Підсумок полягає в наступному: у нас є наукові інструменти, необхідні для того, щоб перемогти цю пандемію. Вакцинація працює і захистить нас від важких ускладнень COVID-19,

– сказала Валенскі.

І додала, що загальна ефективність вакцин проти мРНК проти госпіталізації досягла 86,8%. Однак дослідження також надали деякі докази того, що ефективність вакцин починає знижуватися серед літнього населення.