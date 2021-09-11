Невакциновані в 11 разів частіше помирають від коронавірусу, – CDC
Джерело:The Hill
Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) оголосив результати нового дослідження. Вони виявили, що нещеплені особи в 11 разів частіше помирають від COVID-19, ніж повністю вакциновані.
Щеплення COVID-19, як і раніше, допомагають захистити від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення Дельта-штаму коронавірусу. Про це заявила директорка CDC Рошель Валенскі.
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Що відомо про нове дослідження
Дослідження охопило понад 600 тисяч осіб. Загалом, науковці зробили такі висновки:
- невакциновані більш ніж у 10 разів частіше потрапляли в лікарню і потребували госпіталізації з цією недугою;
- ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих
Зокрема, підкреслюють, що вакцина захищає від смертей і госпіталізації. А станом на 11 вересня у США вакцинували однією дозою щонайменше 75% дорослих людей.
Підсумок полягає в наступному: у нас є наукові інструменти, необхідні для того, щоб перемогти цю пандемію. Вакцинація працює і захистить нас від важких ускладнень COVID-19,
– сказала Валенскі.
І додала, що загальна ефективність вакцин проти мРНК проти госпіталізації досягла 86,8%. Однак дослідження також надали деякі докази того, що ефективність вакцин починає знижуватися серед літнього населення.
Чому мРНК-вакцини – це новий рівень медицини?Замість того щоб вводити антигени (речовини, які змушують нашу імунну систему виробляти антитіла), вакцини цього типу дають нашому організму необхідний генетичний код, щоб імунна система виробляла антигени сама.
Технологія мРНК-вакцин не нова: вчені її вивчали десятиліттями. мРНК-вакцини не містять живого вірусу і не втручаються в ДНК людини.