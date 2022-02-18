Невакциновані мають в 5 разів більше шансів повторно захворіти на COVID-19

Після того, як людина одужала від COVID-19, принаймні одна доза вакцини забезпечує додатковий захист від повторного зараження.

Нове дослідження показало, що нещеплені проти COVID-19 люди мають у 5 разів більше шансів знову захворіти на COVID-19 у порівнянні з тими, хто зробив щеплення. Це тому, що імунітет, набутий через інфекцію, недовговічний.

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Багато пацієнтів думають, що оскільки вони мають антитіла проти COVID-19, то їм не потрібна вакцина. Експерт з інфекційних захворювань доктор Брюс Фарбер з Northwell Health у Манхасеті (штат Нью-Йорк) вважає помилкою бути переконаними в тому, що перенесення хвороби забезпечить постійний імунітет.

Зараз це відбувається все частіше. Я їм говорю: ви знаєте, ви маєте рацію, є певний імунітет від перенесеного COVID-19, але ви можете продовжити цей імунітет і посилити цей імунітет за допомогою бустера.

– розповів науковець.

Ймовірна щорічна вакцинація

Фарбер прогнозує, що людям потрібно буде щорічно вакцинуватися проти COVID-19. Він зазначив, що хоч рівень захворюваності знижується, коронавірус все одно продовжить мутувати.

Чому потрібно щепитися навіть після перенесення хвороби: результати дослідження

Дослідники зі служби охорони здоров'я Клаліт у Тель-Авіві зібрали дані про більш ніж 149 тисяч пацієнтів в Ізраїлі . Усі вони вилікувалися від COVID-19. Понад 83 000 з них були щеплені вже після одужання. Результати показали, що 354 з них знову заразилися COVID-19. Тим часом кількість повторно інфікованих серед нещеплених становила аж 2 168.

. Усі вони вилікувалися від COVID-19. Понад 83 000 з них були щеплені вже після одужання. Результати показали, що 354 з них знову заразилися COVID-19. Тим часом кількість повторно інфікованих серед нещеплених становила аж 2 168. Таким чином приблизний рівень повторного інфікування коронавірусом серед щеплених становить 2 на 100 000 населення, а серед невакцинованих – 10 на таку ж кількість людей .

. Вакциновані імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech. Препарат виявився ефективним на 82% серед людей віком від 16 до 64 років та на 60% серед людей похилого віку.

Дослідники зазначили, що ефективність була однаковою незалежно від того, чи пацієнти отримували 1, чи 2 дози. Це відкриття підтвердило дані ранніх досліджень, які показали, що однієї дози достатньо для захисту від повторного зараження.

Дані підтверджують, що люди, які перехворіли на COVID, повинні вакцинуватися бодай однією дозою. Але краще, звісно, пройти повний курс щеплень.