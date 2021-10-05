Невакциновані можуть ще раз захворіти на COVID-19 вже за 3 місяці: дослідження

Повторно заразитися коронавірусом можна вже за 3 місяці після одужання. Це якщо не вакцинуватися від SARS-CoV-2.

Річ у тім, що імунітет після природного зараження коронавірусом є короткочасним. Про це заявила команда вчених під керівництвом викладачів Єльської школи громадського здоров'я та Університету Північної Кароліни в Шарлотті.

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Захворіти ще раз – можна

Вони проаналізували 6 коронавірусів, якими може захворіти людина. Вони дійшли висновку, що імунний захист після SARS-CoV-2 двічі коротший, ніж після інших ендемічних коронавірусів, якими можна заразитися.

Повторне зараження може відбутися за 3 місяці або раніше. Тому тим, хто заразився природним шляхом, слід зробити щеплення,

– наголосили науковці.

Професор біостатистики та провідний автор дослідження Джеффрі Таунсенд зазначив, що попередня інфекція сама по собі може дати дуже мало захисту від наступного зараження

Чому хворіють повторно

Загалом, інфікування вірусом SARS-CoV-2 в ендемічних умовах з найбільшою імовірністю відбудеться у період з 3-го до 63-го місяця після максимальної імунної відповіді. В середньому, цей показник

Повторне зараження може трапитися навіть незабаром після одужання. Це відбуватиметься дедалі швидше. Все через ослаблений імунітет та появу нових штамів коронавірусу.

"Так само, як звичайною застудою, з року в рік ви можете знову заразитися тим самим вірусом. Різниця в тому, що COVID-19 виявився набагато смертельнішим", – наголосив Таунсенд.