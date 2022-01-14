У 2022 році світ продовжує жити з COVID-19. І єдиним способом уникнути значної шкоди від цієї хвороби залишається вакцинація.

Про це нагадав глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко. І навів показову статистику смертей від коронавірусу в Україні та інших країнах.

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Ризик смерті від COVID-19 в Україні значно більший у невакцинованих людей. Значно – це аж у 10 разів. На цьому окремо наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом,

– написав він у фейсбуці.

Як показові свідчення цього Ляшко навів дані про смерті від коронавірусу. Зокрема:

У Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих у 22 рази частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації.

У США – від 5 до 7 разів, залежно від вакцини.

У Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смерті у старших людей.

Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого у 10 разів,

– наголосив Віктор Ляшко.

І додав, що тільки за четвертий квартал 2021 року майже 95% померлих в Україні були невакциновані.

за добу 12 січня в Україні зафіксовані 10046 нових випадків COVID-19. Одужали – 7202 пацієнти, померли ж – 191. 1676 людей потрапили до лікарні.

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Повний текст допису міністра Віктора Ляшка у фейсбуці:

У 2022 світ продовжує вчитись жити із COVID-19.

Напевно, нові мутації вірусу SARS-CoV-2 потребуватимуть дієвіших засобів стримування та запобігання зростанню захворюваності, зокрема і ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році.

Сезонність більше не є основним фактором початку спалахів захворювання на COVID-19 у світі, й ми це можемо спостерігати по спалахах у різних країнах.

Сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що абсолютно у всіх куточках світу шанси на життя напряму пов’язані з вакцинальним статусом.

До прикладу, за відкритими даними, у Швейцарії COVID-19 призводить до смерті невакцинованих у майже 22 рази частіше, ніж тих, хто пройшов повний курс вакцинації, у США – від 5 до 7 разів, залежно від вакцини, у Франції – у 8 разів, зі збільшенням ризику смертельного перебігу хвороби в осіб старшого віку.

Щодо даних в Україні, то ризик смертності серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, у 10 разів.

За четвертий квартал 2021 року майже 95% осіб, що померли, були не вакциновані.

Відповідно до даних Електронної системи охорони здоров’я, станом на кінець грудня 2021 року, частка вакцинованих пацієнтів серед госпіталізованих становила 11,7%. Таким чином 88,3% осіб, які були госпіталізовані, не проходили курс щеплення.

Ризик госпіталізації серед невакцинованого населення більший у 4,3 раза, ніж у повністю вакцинованого.

Наразі найвищі показники смертності спостерігаються у віковій групі 60+ років. Вакцинацію від COVID-19 першою дозою у даній віковій групі отримали 38,9 % людей. Коронавірус найбільш небезпечний саме для них через супутні захворювання.

Тому, нагадую ще раз, вакцинація базовим курсом щеплень та бустерною дозою – найкращий захист, який може врятувати життя вам та вашим близьким. Не зволікайте!