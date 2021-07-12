Невдовзі людство отримає вакцину проти гепатиту C

У 2022 році стартує перша фаза клінічних випробувань проти гепатиту C. Її планують почати використовувати для найбільш вразливих груп населення з 2026 року.

Хоча гепатит C є виліковною хворобою, його безсимптомний перебіг призводить до пізньої діагностики, що значно знижує успішність результату. Згідно з підрахунками, економічна вигода від впровадження вакцини проти гепатиту C буде колосальною.

До теми Небезпечний гепатит: як виявити та запобігти інфікуванню

Проблема полягає в тому, що деякі інфіковані не знають про своє інфікування гепатитом C. І з часом хвороба призводить до цирозу і раку печінки.

Щорічно вірусом гепатиту C інфікуються до 2 мільйонів нових пацієнтів. Сумарно у світі нараховано близько 70 мільйонів носіїв вірусу. А смертність від хвороби становить близько 400 тисяч на рік.

Потенційну вакцину проти хвороби розробив Майкл Хоутон, який в 1989 році отримав Нобелівську премію за відкриття вірусу гепатиту C. Нині його команда працює над створенням вакцини, яка націлена на виробництво різних антитіл. Її мета – заблокувати для вірусу будь-які можливості для ухилення від імунної відповіді.

Перед вченими й лікарями поставили завдання знизити рівень інфікування вірусом на 90% і смертність від хвороби на 65% до 2030 року. Цільові противірусні препарати відіграють важливу роль в досягненні цих цілей, однак розробка вакцини необхідна для ефективної профілактики вірусної інфекції.

Ми розробляємо ад'ювантну рекомбіновану вакцину, яка буде індукувати вироблення антитіл до безлічі нейтралізувальних епітопів, аби ускладнити ухиляння вірусу від імунної відповіді,

– пояснили автори дослідження.

З наступного року науковці планують запуск першої фази клінічних випробувань, які повинні завершитися до 2026 – 2027 років. Якщо все мине вдало, найшвидше препарат планують впровадити для найвразливіших груп населення. Потім вчені досліджуватимуть ефективність препарату на дітях, які народилися від матерів з вірусом гепатиту C.

Які захиститися від гепатиту C:

Джерело: ВООЗ