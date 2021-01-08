У період з 19 по 21 січня Україна повинна відправити в лабораторію ВООЗ перші зразки для виявлення британського штаму коронавірусу.

Україна відправить зразки через заклик ВООЗ до всіх країн почати дослідження циркуляції нового "британського" штаму на своїх територіях. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Віктор Ляшко “Перші зразки плануються до відправки 19 – 21 січня 2021 року в певну ВООЗ лабораторію, яка функціонує на базі Клініки Шаріте (Берлін, Німеччина). Зразки будуть відібрані до 14 січня у хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, зареєстрованих на територіях зі значним рівнем поширення інфекції”.

Кого тестуватимуть на наявність британського штаму коронавірусу:

Хворих з важким перебігом COVID-19,

Пацієнтів з коронавірусом або підозрою на коронавірус з досвідом подорожі до Великої Британії

Ляшко додав, що відібрані зразки будуть зберігати при температурі -70 ° С і нижче. Але їх не можна повторно заморожувати та заморожувати.

Загалом у 2021 році Україна відправлятиме до лабораторії ВООЗ 150 – 200 зразків на місяць для визначення британського штаму COVID-19.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу