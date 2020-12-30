Тиха гіпоксія стала одним із найчастіших ускладнень COVID-19. У цьому стані пацієнти швидко доходять до декомпенсації — критичної точки в окремому або декількох органах без характерних для гіпоксії симптомів – задишки, прискореного серцебиття, болі в грудях і інших. Видиме погіршення настає раптово.

Вчені знайшли пояснення "тихої гіпоксії" при COVID-19

Причиною цього стану може бути ураження каротидних тілець сонних артерій. Такий зв'язок виявили дослідники з Севільського університету, пише EurekAlert.

SARS-CoV-2 може вражати кератоїдні тільця на ранніх стадіях захворювання, через що людина не відчуває характерних супутніх симптомів, а тим часом стан організму непомітно стає критичним.

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Як стається "тиха гіпоксія"

"Тиха гіпоксія", нерідко стає причиною смерті, це обумовлено ​​ураженнями каротидних тілець — невеликих органів, розташованих по обидві сторони шиї поруч з сонною артерією.

Зазвичай каротидні тільця фіксують падіння рівня кисню в крові і посилають сигнали мозку для стимуляції дихального центру.

Як атакує SARS-CoV-2

Експерименти вчених показали високий рівень ферменту ACE2, який коронавірус використовує для інфікування здорових клітин, в сонній артерії.

З цієї причини учені припустили, що інфікування каротидних тілець SARS-CoV-2 на ранніх стадіях хвороби може порушити здатність органу ідентифікувати падіння рівня кисню в крові.

Перспектива відкриття

Вчені потребують детальніших досліджень, і якщо гіпотеза підтвердиться, то для пацієнтів з COVID-19 лікарі зможуть застосовувати активатори каротидних тілець.