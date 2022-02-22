Розуміння механізму цього захисту сприятиме розробці РНК-терапії проти вірусних захворювань.

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Знайшли РНК, яка не деградує у відповідь на вірусну атаку

Що це означає? Наприклад, вірус герпесу може роками ховатися в людини, а через багато років реактивуватися і викликати масову деградацію РНК. Тепер дослідникам вдалося знайти, ймовірно, одну з причин, чому деяким РНК вдасться вижити.

Увага! Експерименти показали, що РНК, яка вислизає від вірусу, має хімічну мітку M6A, що й відрізняє її від інших. Наявність M6A дозволяє їм взаємодіяти з білками, які забезпечують захист від деградації.

Водночас поки вчені не знають, як саме відбувається цей захисний процес, а тому планують продовжити дослідження.

Чому це важливе відкриття

Розуміння всіх механізмів та шляхів, залучених до інфекції, зробить можливою розробку РНК-терапії проти вірусних захворювань і профілактику пов'язаних із ними хронічних хвороб.

Наприклад, реактивація вірусу герпесу може призводити до розвитку саркоми Капоші — так нерідко відбувається у людей із ослабленою імунною системою та майже у всіх людей із ВІЛ.