Невідомий досі: знайшли механізм, який допомагає організму протистояти вірусу
Джерело:University of Massachusetts Amherst
Вчені знайшли раніше невідомий захисний механізм РНК проти вірусної атаки. На прикладі вірусу герпесу вчені показали, як вдається протистояти захопленню вірусу.
Розуміння механізму цього захисту сприятиме розробці РНК-терапії проти вірусних захворювань.
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Знайшли РНК, яка не деградує у відповідь на вірусну атаку
Що це означає? Наприклад, вірус герпесу може роками ховатися в людини, а через багато років реактивуватися і викликати масову деградацію РНК. Тепер дослідникам вдалося знайти, ймовірно, одну з причин, чому деяким РНК вдасться вижити.Увага! Експерименти показали, що РНК, яка вислизає від вірусу, має хімічну мітку M6A, що й відрізняє її від інших. Наявність M6A дозволяє їм взаємодіяти з білками, які забезпечують захист від деградації.
Водночас поки вчені не знають, як саме відбувається цей захисний процес, а тому планують продовжити дослідження.
Чому це важливе відкриття
Розуміння всіх механізмів та шляхів, залучених до інфекції, зробить можливою розробку РНК-терапії проти вірусних захворювань і профілактику пов'язаних із ними хронічних хвороб.
Наприклад, реактивація вірусу герпесу може призводити до розвитку саркоми Капоші — так нерідко відбувається у людей із ослабленою імунною системою та майже у всіх людей із ВІЛ.