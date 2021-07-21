Для проведення дослідження кажанів відловлювали за допомогою пасток чи мереж, розміщених поруч з їхніми гніздами й в лісах. Згодом їхні фекалії поміщали в індивідуальні стерильні пробірки, які містять розчин RNAlater для стабілізації РНК, охолоджували й зберігали в замороженому вигляді перед аналізом.

До теми Вчені відкрили нову хворобу

Експерти аналізували ці зразки за допомогою секвенування геному. В одному з 53 зразків знайшли раніше невідомий вірус, який отримав назву RhGB01.

Вірус містить 10 кодуючих генів, тоді як SARS-CoV і SARS-CoV-2 містять 11 кодуючих генів та білок ORF8.

RhGB01 відрізняється від кладу, що містить патогенні бета-коронавіруси людини SARS-CoV і SARS-CoV-2, але найтісніше з них корелює з коронавірусами, пов'язаними з важким гострим респіраторним синдромом,

– йдеться в дослідженні.

Основним рецептором для проникнення SARS-CoV і SARS-CoV-2 в організм залишається фермент АСЕ2. Цю можливість йому забезпечує рецептор-зв'язуючий мотив (RBM) всередині рецептор-зв'язуючого домену (RBD) S-білка, який формує оболонку вірусу.

Що ж відомо про новий вірус RhGB01

Новий RhGB01 на 68% і 67% розділяє амінокислотну ідентичність з RBD SARS-CoV і SARS-CoV-2 відповідно, але лише на 43% і 48% схожий з ними по RBM. Для порівняння: найближчі віруси кажанів і панголінів, пов'язані з SARS-CoV-2, мають збіг у 89% і 86% з RBD SARS-CoV-2 і на 75,77% – з SARS-CoV.

Крім того, RhGB01 демонструє невелику схожість за RBM з вірусом близькосхідного респіраторного синдрому (MERS). Але він не має додаткового сайту розщеплення фурином на стику білків S1 і S2, що специфічно для SARS-CoV-2.

Низький рівень подібності, відсутність контактних залишків і структурних відмінностей в порівнянні з рецептор-зв'язуючим доменом SARS-CoV і SARS-CoV-2, швидше за все, вказує на відсутність здатності зв'язування з ACE2. Отже, RhGB01 навряд чи буде зоонозним, якщо не мутує,

– зауважили дослідники.

При цьому вони додали, що для остаточного підтвердження безпеки вірусу потрібно провести аналізи in vitro.

Цей вірус міг існувати тисячі років

За словами дослідників, судячи з усього, RhGB01 існує вже тисячі років. Але вчені наголосили, що варто посилити нагляд за коронавірусами у летючих кажанів. Адже "будь-яка летюча миша, яка переносить подібний до атипової пневмонії вірус, може стати "котлом" для мутацій".

І цілком ймовірно, що якщо тварина з RhGB01 підхопить SARS-CoV-2, віруси будуть гібридизуватися і можуть "народити" новий вірус, який вже зможе вражати людей.