Чому виникає невралгія

Невралгія з'являється через хронічну хворобу нирок, цукровий діабет, інфекції: оперізувального лишаю, ВІЛ або СНІД, хвороби Лайма, сифілісу, тиску на нерви кістками, зв'язками, кровоносними судинами, пухлинами. Але в багатьох випадках причина невралгії невідома.

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Найчастіші типи невралгії – невралгія трійчастого нерва і постгерпетична, яка виникає після оперізувального лишаю. Найбільш сприйнятливі до невралгії літні люди, але цей стан може виникати у людей будь-якого віку.

Невралгія – симптоми підвищена чутливість шкіри уздовж пошкодженого нерва. Тому будь-який дотик або тиск відчувається як біль;

гострий або колючий біль в одному і тому ж місці, який виникає і зникає, або постійний і пекучий біль, який може посилюватися;

слабкість або повний параліч м'язів, які живить нерв.

Лікування невралгії

Потрібно звернутися до невролога, якщо турбує сильний біль і при цьому безрецептурні знеболювальні не допомагають, або якщо у вас є симптоми оперізувального лишаю.

Лікар призначає уколи знеболювальних, антидепресанти, протисудомні препарати.

Інші методи лікування: