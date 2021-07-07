Чому виникає невралгія
Невралгія з'являється через хронічну хворобу нирок, цукровий діабет, інфекції: оперізувального лишаю, ВІЛ або СНІД, хвороби Лайма, сифілісу, тиску на нерви кістками, зв'язками, кровоносними судинами, пухлинами. Але в багатьох випадках причина невралгії невідома.
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Найчастіші типи невралгії – невралгія трійчастого нерва і постгерпетична, яка виникає після оперізувального лишаю. Найбільш сприйнятливі до невралгії літні люди, але цей стан може виникати у людей будь-якого віку.
- підвищена чутливість шкіри уздовж пошкодженого нерва. Тому будь-який дотик або тиск відчувається як біль;
- гострий або колючий біль в одному і тому ж місці, який виникає і зникає, або постійний і пекучий біль, який може посилюватися;
- слабкість або повний параліч м'язів, які живить нерв.
Лікування невралгії
Потрібно звернутися до невролога, якщо турбує сильний біль і при цьому безрецептурні знеболювальні не допомагають, або якщо у вас є симптоми оперізувального лишаю.
Лікар призначає уколи знеболювальних, антидепресанти, протисудомні препарати.
Інші методи лікування:
- блокада нервів;
- лікувальна фізкультура при деяких типах невралгії, особливо постгерпетичній;
- процедури для зменшення чутливості нерва, наприклад абляция струмами високої частоти, через яку порушується проведення больових імпульсів в уражених нервах або нервових вузлах;
- операція, щоб зняти тиск на нерв.