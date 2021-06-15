Неврологи знайшли потенційний спосіб лікування ожиріння

Вчені виявили мозкові функції, які відповідають за відчуття ситості, саме вони можуть допомогти вченим відкрити нові методи лікування ожиріння.

Дослідники з Медичного коледжу Бейлора визначили не тільки новий нервовий ланцюг, який може впливати на відчуття ситості у мишей, а й знайшли ліки від СДУГ, які впливають на втрату ваги через той же самий шлях, препарат уже схвалений.

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Наразі вчені хочуть встановити, що відбувається в мозку під час приймання їжі та сподіваються, що відкриття допоможе людям краще контролювати вагу.

Експерти використовували комплекс передових інструментів для вивчення мозку мишей під час годування, зокрема оптогенетику, картування нейронних схем аж до клітинного рівня і живі записи нейронної активності.

Як проводили дослідження

В ході цих спостережень вчені виявили абсолютно новий нейронний ланцюг, який з'єднує два різних набори нейронів. Один з них виробляє нейромедіатор дофамін, який зазвичай асоціюється з почуттям задоволення і мотивації.

Поки миші їли, вчені спостерігали за активністю цих двох наборів нейронів.

З'ясувалось, що ті нейрони, які відповідають за виробництво дофаміну (DA-VTA), збільшили свою активність перед тим, як гризуни перестали харчуватися.

У наступних експериментах вчені штучно придушили нейрони DA-VTA і це змусило гризунів продовжувати їсти.

Подібні експерименти, зосереджені на другому наборі нижчих нейронів DRD1-LPBN, які отримують сигнали від нейронів DA-VTA, показали, що посилення їх активності викликає стійку реакцію насичення, змушуючи мишей швидко припиняти прийом їжі.



Ожиріння є сучасною епідемією / Фото Unsplash

Цікаво, що вчені виявили, що ефект втрати ваги, який спостерігається у мишей в результаті їх втручання, був таким же, як ефект, викликаний ліками під назвою MPH (препарат застосовують при СДУГ).