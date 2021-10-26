Неврологічні ускладнення після вакцинації та коронавірусу: вчені порівняли ризики

Рідкісні повідомлення від регуляторних органів та тривожні й неперевірені чутки у соціальних мережах змушують вагатись багатьох людей перед вакцинацією проти COVID-19. Але велике популяційне дослідження визначило, що коронавірус значно частіше провокує неврологічні ускладнення від COVID-19, ніж вакцини.

Вчені з Саутгемптонського та Оксфордського університетів (Велика Британія) провели велике популяційне дослідження за участю понад 32 мільйонів людей. Автори роботи вивчили неврологічні ускладнення після вакцин AstraZeneca (Covishield), Pfizer-BioNTech та після самого COVID-19.

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Науковці вивчили історію госпіталізацій через неврологічні проблеми після 28 днів з моменту першого уколу препаратами ChAdOx1nCoV-19 (AstraZeneca) та BNT 162b2 (Pfizer).

У вибірку увійшли 32 552 534 мешканців Великої Британії (більшість з яких – жінки). 20 417 752 з них вакцинувалися AstraZeneca, а 12 134 782 – Pfizer-BioNtech.

За цей час із гострими демієлінізуючими станами центральної нервової системи до лікарень госпіталізували 1 105 людей. З них 131 (11,9%) мали позитивний тест на коронавірус, причому у 121 пацієнта (10,9%) — ще до вакцинації. Померло п'ятеро людей. Жодного зв'язку між вакцинами та зазначеними вище наслідками вчені не виявили.

Ризики запалення тканин спинного мозку

З мієлітом (запаленням тканин спинного мозку) до лікарні потрапили 1285 британців. З них у 255 (19,8%) виявили SARS-CoV-2, 213 (16,6%) заразилися до щеплення.

39 людей померли (у 6 з них був позитивний результат на коронавірус).

Цього разу автори роботи виявили підвищений у 1,32 раза ризик енцефаліту, менінгіту та мієліту через 8 – 14 днів після першого уколу вакциною від AstraZeneca.

Також госпіталізація або смерть через цю патологію найчастіше зустрічалися в день позитивного тесту на COVID-19 (збільшений у 38,57 раза ризик), через тиждень (у 5,71 раза) та до двох тижнів (5,63 раза).

Протягом усього періоду у 28 днів ми не спостерігали асоціацій з AstraZeneca (ризик був вищим у 1,07 рази) або з Pfizer (у 1,14 раза),

– додали вчені.

Але для хворих на коронавірус ризик залишався підвищеним у 2,07 рази впродовж чотирьох тижнів.

А як щодо синдрому Гієна – Барре

Із синдромом Гієна – Барре госпіталізували 622 людини. У 110 (17,7%) з них був коронавірус, а 99 (15,9%) мали позитивний тест до вакцинації. 11 людей з вибірки померли, причому в жодного з них не було COVID-19.

Особливий ризик (у 2,9 раза) потрапити до лікарні з цим синдромом або померти зустрічався через 15 – 21 день після першого уколу препаратом від AstraZeneca, але на 22 – 28 добу показник знижувався до 2,21.

Жодного зв'язку між синдромом Гієна — Барре та вакциною Pfizer не спостерігали. Але ось наявність коронавірусу збільшувала ймовірність розвитку цієї полінейропатії у 33,37 раза на перший день й у 7,36 раза на перший тиждень після позитивного результату тесту, у 5,19 раза – через 8 – 14 днів, у 6,89 раза – через 15 – 22 доби, а також у 3,15 раза – через 22 – 24 дні.

У період до 28 днів після вакцинації ми виявили підвищений у 2,04 рази ризик синдрому Гієна – Барре через вакцину AstraZeneca, але не після вакцини Pfizer (0,86 раза),

– уточнили дослідники.

Натомість для заражених коронавірусом ймовірність цього стану збільшувалася в 5,25 раза впродовж чотирьох тижнів.

Параліч Белла зустрічався значно рідше

Також вчені вирішили вивчити випадки, коли прояви синдрому Гієна – Барре поєднувалися з паралічем Белла. Всього нарахували 34 таких пацієнти, з них 27 потрапили до медустанови із симптомами одразу обох станів. У 7 людей спочатку діагностували параліч Белла, а вже потім синдром Гієна – Барре.

Ми визначили підвищений ризик одночасного виникнення паралічу Белла та синдрому Гієна – Барре протягом 15 – 21 днів (у 28,86 раза) та 22 – 28 днів (у 13,35 раза) після вакцинації препаратом AstraZeneca. У період 1 – 28 днів після вакцинації спостерігався позитивний зв'язок із цією вакциною (ризик був підвищений у 12,66 раза), але не з вакциною Pfizer. Випадки, пов'язані з SARS-CoV-2, не оцінювали через невелику кількість пацієнтів із позитивним тестом,

– йдеться в дослідженні.

Загалом серед тих, хто щепився AstraZeneca, виявили 38 додаткових випадків синдрому Гієна – Барре на 10 мільйонів у період до 28 днів. Чому вакцина компанії AstraZeneca сприяє розвитку цього стану поки що не зрозуміло. Щоб дізнатися про причину, знадобляться додаткові дослідження.

Ризики геморагічних інсультів

Тим часом у тих, хто щепився вакциною від Pfizer, траплялося більше випадків геморагічних інсультів у порівнянні з щепленими препаратом AstraZeneca. Цікаво, що ризик геморагічного інсульту, пов'язаний з Pfizer, був значно вищим у жінок, ніж у чоловіків. Людей із позитивним результатом на SARS-CoV-2 після вакцинації було недостатньо, тож оцінити ризики для цієї групи не вдалося.

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Основні висновки дослідження

Цифри свідчать про те, що ймовірність неврологічних ускладнень через саму хворобу значно вищі, ніж після вакцинації: 123 надлишкові випадки енцефаліту, менінгіту та мієліту на 10 мільйонів хворих, 163 додаткові випадки міастенічних розладів нервово-м'язової передачі та 145 впродовж чотирьох тижнів після встановлення діагнозу.