Невтішні прогнози: вчені назвали дату, доки триватиме пандемія

Коронавірус, схоже, поки не збирається відступати. Британські вчені зробили нові прогнози щодо того, як довго ще триватиме пандемія коронавірусу.

Невтішну новину повідомили співробітники наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій при уряді Великої Британії (SCIentific Advisory Group for Emergencies, SAGE).

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За їхніми прогнозами, пандемія коронавірусу триватиме щонайменше до кінця 2026 року.

Чи може все закінчитись швидше

Втім, вони визнають, що цей термін може скоротитись, якщо темпи вакцинації в усьому світі суттєво зростуть.

Як приклад, вони вказали на те, що у Великій Британії стабілізувалась епідеміологічна ситуація завдяки успішній кампанії щеплень. Мовиться про те, що кількість нових випадків продовжує рости, однак госпіталізацій та смертей стало значно менше. Втім, цього виявилось замало.

SARS-CoV-2 продовжить загрожувати системі охорони здоров'я, тож повинен бути активний контроль за вакцинацією та моніторинг даних протягом як мінімум 5 найближчих років,

– повідомили у SAGE.

При цьому вчених в усьому світі турбує новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці зазначили, що у деяких країнах він може спричинити нову хвилю коронавірусу.

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