Невтішні прогнози: вчені назвали дату, доки триватиме пандемія
Джерело:британський урядовий портал
Коронавірус, схоже, поки не збирається відступати. Британські вчені зробили нові прогнози щодо того, як довго ще триватиме пандемія коронавірусу.
Невтішну новину повідомили співробітники наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій при уряді Великої Британії (SCIentific Advisory Group for Emergencies, SAGE).
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За їхніми прогнозами, пандемія коронавірусу триватиме щонайменше до кінця 2026 року.
Чи може все закінчитись швидше
Втім, вони визнають, що цей термін може скоротитись, якщо темпи вакцинації в усьому світі суттєво зростуть.
Як приклад, вони вказали на те, що у Великій Британії стабілізувалась епідеміологічна ситуація завдяки успішній кампанії щеплень. Мовиться про те, що кількість нових випадків продовжує рости, однак госпіталізацій та смертей стало значно менше. Втім, цього виявилось замало.
SARS-CoV-2 продовжить загрожувати системі охорони здоров'я, тож повинен бути активний контроль за вакцинацією та моніторинг даних протягом як мінімум 5 найближчих років,
– повідомили у SAGE.
При цьому вчених в усьому світі турбує новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці зазначили, що у деяких країнах він може спричинити нову хвилю коронавірусу.
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Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон
- Омікрон виділяється серед інших варіантів тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.
- Попередні дані Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки (NICD) показують, що люди, які раніше були інфіковані COVID-19, втричі більш сприйнятливі до повторного зараження у порівнянні з попередніми штамами вірусу.
- Також деякі дані вказують на те, що новий штам Омікрон може вражати більше людей, ніж інші варіанти. Крім цього, ним можна інфікуватися, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.