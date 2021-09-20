Порушення в ході при хворобі Паркінсона пов'язані з недоліком дофаміну, який регулює рухову активність. Якщо відповідні нейрони в мозку гинуть, у людини можуть виникнути тремор, акінезія й інші особливості.

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Нині вчені намагаються розробити ефективні методи терапії, досліджуючи цей процес за допомогою лабораторних тварин: мишей і безхребетних. Оскільки небезпечно тестувати на людях препарати, пов'язані зі зміною кількості дофаміну або мозкової активності.

Але тут виникає проблема – тварини пересуваються не так, як люди. Через це неможливо інтерпретувати результати дослідження з тварин на людей. І цю проблему вирішили спробувати вирішити за допомогою штучного інтелекту, який визначає загальні патерни руху людей, мишей, жуків-хрущаків та круглих черв'яків.

Як працює нейромережа для діагностики

Алгоритму надають дані про параметри руху: наприклад, швидкості й траєкторії.

Він порівнює їх з нормою і повідомляє про наявність або відсутність розладу.

Цікаві факти, які вона вже виявила

За допомогою нейромережі вчені дізналися, що миші й черви з хворобою Паркінсона не можуть довго підтримувати високу швидкість. Як з'ясувалося, люди також. А жукам, наприклад, не даються плавні повороти.

Ці знання ще знадобляться для дослідження інших проблем з руховою активністю.