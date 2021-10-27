Вчені прийшли до висновку, що дефіцит білка в похилому віці прискорює розвиток старечого недоумства, а харчова добавка із семи незамінних амінокислот, навпаки, уповільнює. Щоправда, дослідження проводилось на мишах.

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Нещодавні дослідження свідчать, що недостатнє споживання білка в літньому віці є фактором ризику розвитку деменції.

Науковці із Японії вирішили перевірити цю гіпотезу на мишачій моделі хвороби Альцгеймера. Вони виявили, що недостатнє споживання білка веде до прискореної нейродегенерації. Запобігти цьому ефекту допомогла добавка із семи незамінних амінокислот – складових частин білків, які організм не може синтезувати самостійно.

Застосування суміші амінокислот хоч запобігло загибелі нейронів, але не вплинуло на скупчення тау-білка, які знаходять у мозку при хворобі Альцгеймера. Більшість методів лікування спрямовані саме на них, натомість науковці, ймовірно, знайшли спосіб відстрочити атрофію мозку без прямого впливу на тау-білок.

Як добавка вплинула на гени

Потім вчені проаналізували зміни в активності генів, які відбуваються при зниженому споживанні білка та прийомі суміші амінокислот.