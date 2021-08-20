Які продукти корисні для здоров'я

Скорочення 10% добової кількості калорій, які отримують з яловичини та обробленого м'яса, може дати суттєвий ефект. Якщо замінити ці калорії на фрукти, овочі, бобові й морепродуктів, то можна отримати 48 додаткових хвилин здорового життя на день, а викид парникових газів в атмосферу, пов'язаний з харчуванням, знизиться на третину.

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В цілому, дієтичним рекомендаціям не вистачає конкретних і практичних порад, що мотивують людей змінювати свою поведінку. І вони рідко свідчать про проблему впливу їжі на навколишнє середовище,

– зазначили автори дослідження.

У дослідженні вчені використовували недавно розроблені дієтологічні індекси. Вони відображають кількість хвилин здорового життя, пов'язаних з вживанням різних продуктів. Наприклад, хот-дог може коштувати людині 36 хвилин здорового життя на день, а порція горіхів замість нього – додасть 26 хвилин.

Як їжа шкодить екології

При оцінці екологічного впливу їжі враховували вплив на навколишнє середовище її виробництва, обробку, відходів і деяких інших чинників.

Найсприятливішими для навколишнього середовища і здоров'я продуктами виявилися горіхи, фрукти, овочі, бобові, цільнозернові продукти й морепродукти. Найбільш шкідливими та небезпечними – різні види м'яса (яловичина, свинина, баранина), включаючи оброблене.

Автори дослідження рекомендують всім вибирати їжу, яка як корисна для здоров'я, так і надає мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. Вони вважають, що цільова заміна деяких шкідливих продуктів на корисні може дати величезний ефект.