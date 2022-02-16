Незрячі мають надію знову бачити: вчені імплантували вівцям біонічні очі

Австралійські вчені випробували на вівцях біонні очі Phoenix 99. Пристрій імплантували тваринам за сітківку.

Експеримент тривав 3 місяці. За цей час вчені не виявили побічних ефектів.

Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Далі – випробування на людях. Команда дослідників з Університету Сіднея та Нового Південного Уельсу уже надіслала запит на дозвіл.

Як працює новітня технологія

Phoenix 99 працює так:

камера на сонцезахисних окулярах бездротового зв'язку передає зображення на сітківку у вигляді електросигналів;

згодом їх обробляє оптичний нерв та посилає в мозок;

біонічні очі допомагають сигналам обходити сітківки, що втратили чутливість, і залучити ті, які все ще активні.

Випробування на вівцях показали, що пристрій можна носити багато років, не відчуваючи проблем зі здоров'ям. Тканини очей тварин навколо імплантату не постраждали, жодних несподіваних реакцій організму не було.

Подібні біонічні очі розробляють й іншими компанії: австралійські Second Sight та Monash Vision Group та французька Pixium Vision.

До слова, подібне біонічне око – Argus II від американської фірми Second Sight – вже встановили понад 350 людям у всьому світі.

Цікаво Як кава та чай можуть захистити від серцево-судинних захворювань

Головна проблема – ціна

Подібні пристрої надзвичайно дорогі. Деякі коштують понад 100 тисяч доларів. Однак вони можуть повернути зір людям із дегенеративними захворюваннями сітківки ока.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше 2,2 мільярда людей у ​​всьому світі страждають від тієї чи іншої форми порушення зору: від досить легких проблем до повної сліпоти.