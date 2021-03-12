Незвали ще одну небезпечну хворобу, яка виникає після коронавірусу

Шведські вчені звернули увагу на трьох пацієнтів, у яких через 3 місяці після COVID-19 розвинувся синдром постуральної ортостатичної тахікардії. Цей стан викликає запаморочення та непритомність.

Що таке синдром постуральної ортостатичної тахікардії

Коли людина встає, під дією сили тяжіння відбувається відтік частини крові в область живота і кінцівок. Організм реагує на це звуженням судин і прискоренням ритму серця, щоб потримати кровопостачання серця і головного мозку.

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При синдромі постуральної ортостатичної тахікардії (СПОТ) нервова регуляція цього процесу порушена. Через це постачання крові до мозку і серця може погіршуватися.

Синдром постуральної ортостатичної тахікардії – симптоми слабкість;

запаморочення;

серцебиття;

нудота;

задишка;

головний біль;

непритомність.

Раніше було відомо, що СПОТ часто розвивається після важких вірусних інфекцій. Нещодавно цей стан було описано у пацієнта після COVID-19 в США. Вчені передбачали, що воно може стати поширеним ускладненням коронавірусної інфекції.

Синдром постуральної ортостатичної тахікардії та коронавірус

У новому дослідженні шведські вчені представили опис СПОТ у трьох осіб 28-42 років. Синдром розвивався у них приблизно через 3 місяці після перенесеної коронавірусної інфекції. У пацієнтів спостерігалися постійна слабкість, головний біль, серцебиття, запаморочення, затуманення свідомості, погана переносимість фізичних навантажень. Діагноз СПОТ був підтверджений додатковими обстеженнями.

На думку авторів роботи, їхні спостереження вказують на те, що можна очікувати розвитку СПОТ у частини пацієнтів, які перенесли COVID-19.

Ця робота документує те, що багато лікарів вже зараз починають спостерігати. Збільшується кількість пацієнтів, яких направляють на лікування СПОТ через деякий час після перенесеного COVID-19. Повною мірою вплив "довгого ковіду" і довгого СПОТ після COVID-19 ще невідомо. З огляду на, що COVID-19 перенесли понад 117 мільйонів осіб, ми будемо бачити більше таких пацієнтів

– вважають науковці.