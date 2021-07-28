Що відомо про ускладнення, які виявили у чоловіка

Пацієнт потрапив у відділення черепно-лицевої хірургії з хворобливою прогресуючою пухлиною навколо лівого ока. За кілька тижнів до цього у пацієнта розвинулося легке захворювання зі стомлюваністю, втратою нюху і смаку.

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Відомо, що чоловік довгий час не звертався по медичну допомогу, аж поки у нього не розвинувся нестерпний головний біль, а навколо ока з'явилась пухлина. Крім того, він втратив нюх.

Згодом, після звернення у місцеве відділення невідкладної допомоги, йому діагностували COVID-19, а також синусит. Однак, попри призначення антибіотиків та інші методи лікування синуситу, біль і набряк на обличчі лише погіршились.

Стан швидко прогресував

Око пацієнта розпухло і щільно закрилося. Комп'ютерна томографія (КТ) показала скупчення рідини, яка чинить тиск на очне яблуко. Медики не виявили ознак пневмонії або інших респіраторних захворювань, які зазвичай спричиняє коронавірусна хвороба.

Пацієнту встановили діагноз целюліт – це серйозна інфекція під шкірою. У цьому випадку інфекція поширилася з носових пазух в ділянку очниці.

Медики були змушені виконати екстрену операцію, аби видалити рідини і гній з ока пацієнта. Відразу після процедури набряк навколо ока зменшився.

Наразі стан чоловіка стабільний

Чоловіку продовжили лікування внутрішньовенними антибіотиками та за кілька тижнів пухлина зникла, око почало нормально функціонувати.

Зверніть увагу! Попри те, що COVID-19 переважно вражає легені, хвороба також може спровокувати широкий спектр інших проявів, зокрема захворювання печінки і серця, порушення згортання крові і вплив на імунну систему. Також є дослідження, які описують ускладнення, що пов'язані з очима, наприклад, сльозотеча, біль і сухість в очах.

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