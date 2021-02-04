Фетишисти, які полюбляють чхання, існують. І йдеться не лише про власне чхання, а й про чхання інших людей.

Джерело: bit.ua

У мережі від 2018 року існує навіть сайт, який розповідає про явище чхання-фетишизму. І різновидів такого фетишу є багато.

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Різновиди чхання-фетишизму:

Деякі люди збуджуються тільки від початкової фази (коли лише готуються чхнути).

Інші збуджуються саме від кінцевої фази, коли процес чхання відбувається.

Декому подобається довге чхання, а комусь навпаки – коротке й раптове.

Окрім цього, існують навіть розбіжності в гучності та силі чхання. Тобто дехто полюбляє придушене чхання – коли людина стримує себе, щоб не чхнути, а дехто вважає сексуальним сам факт того, що під час чхання людина втрачає контроль над своїм тілом і реакціями.

Жодна людина не може приховати, хто вона насправді, коли чхає. Усього на одну секунду вони дозволяють нам мигцем побачити те, що вони не можуть приховати, бо це те, що вони не можуть зупинити. Це красиво й дуже сексуально,

– йдеться в одному з повідомлень на сайті.

Більшість користувачів сайту зізнаються, що відчували цей фетиш з дитинства. Багато людей пригадує конкретні моменти та сильні еротичні асоціації із чханням.

В чому може бути причина такого фетишу

Є теорія, що чхання дещо нагадує оргазм. Тобто це певний рефлекс, який має початкову чутливість і збільшує стимуляцію до порогового значення. Також під час обох процесів скорочуються м'язи та підвищується серцебиття.

І хоч цей фетиш багатьом може здатися досить дивним, важливо розуміти, що це нормально. Будь-які фетиші – це цілком нормальне урізноманітнення сексуальності. Головне, аби всім учасникам цього процесу було комфортно.