Незвичне ускладнення від COVID-19: що таке делірій та як часто трапляється у хворих

Останні дослідження показали, що госпіталізовані важкі пацієнти з COVID-19 з великою ймовірністю відчуватимуть незвично стійку сплутаність мислення. Такий стан називається делірій.

Для нього ще й характерне зниження обізнаності про довколишнє оточення. Щоб це з'ясувати, фахівці лікарні Мічиганського університету вивчили медичні картки 150 осіб, госпіталізованих з коронавірусом.

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Делірій виникає частіше, ніж думали

Виявляється, делірій виникає у важких 80% пацієнтів з COVID-19. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з тим, що кисню важко надходити в головний мозок або із запаленням.

Як з'ясували про це ускладнення

Делірій, ймовірно, може уповільнити видужання пацієнта, якщо його не усунути.

Вони використовували медичні записи й опитування 148 пацієнтів, що потрапили у відділення інтенсивної терапії в період з березня по травень 2020 року.

Виявили, що понад 70% з них зазнали тривалого порушення своїх розумових здібностей.

У більшості випадків делірій тривав кілька днів. Але майже третина учасників покинули лікарню, але не повністю одужали від цього стану. Вони і надалі потребували допомоги. Їхня постійна розгубленість знижує здатність піклуватися про себе.

Ці результати узгоджуються з попередніми даними, демонструють високу частоту делірію у тяжкохворих пацієнтів з COVID-19. Більш того, середня тривалість делірію (10 днів) відносно велика в порівнянні з іншими тяжкохворими групами,

– зробили висновок автори.

Механізм делірію залишається загадкою

Поки не ясно, чи є ці серйозні порушення результатом самого вірусу SARS-CoV-2, який, мабуть, викликає незвичайну кількість неврологічних симптомів. Вони можуть зберігатися протягом 6 місяців або більше, або це ознака захворювання в більш широкому сенсі.

Хоча механізм делірію COVID-19 залишається загадкою, дослідники з Мічигану говорять, що очевидно, що пацієнти інтенсивної терапії, інфіковані коронавірусом, відчувають "значне нейропсихологічне навантаження" як під час перебування в лікарні, так і після виписки.

Це дослідження підкреслює ще одну причину, чому вакцинація і запобігання важким захворюванням настільки важливі.

Якщо виявиться, що делірій дійсно є звичайним явищем для людей з важкою формою COVID-19, потрібно якомога раніше почати розпізнавати і лікувати симптоми. В іншому випадку хворим на COVID-19 може виявитися набагато важче "стати на ноги".