На Омікрон більше хворіють 30-річні
Менеджерка з громадського здоров'я управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Надія Лабанда розповіла, що Омікрон передається в 4,2 раза швидше в порівнянні із Дельтою.
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Також за її спостереженнями, Омікрон все частіше вражає 30-річних людей, тоді як Дельтою хворіли пацієнти, віком від 38 років.
Найпоширеніші симптоми Омікрону:
- нежить,
- головний біль,
- втома,
- чхання,
- біль у горлі.
Лікарка наголосила на відмінному від попередніх штамів симптомі – чханні та захриплості голосу. Натомість температуру фіксують лише у чверті випадків.
Втрата смаку і запаху – теж зустрічаються рідко. Тобто Омікрон дуже схожий на звичайне ГРВІ,
– додала Надія Лабанда.
Чому потрібна бустерна вакцинація
Лікарка зазначила, що попри те, що Омікрон схожий на застуду, цей штам коронавірусу є дуже небезпечним, оскільки він може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.
Тож важливою залишається вакцинація! У випадку інфікування Омікроном, у вакцинованих перебіг хвороби легший.
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