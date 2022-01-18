Незвичні симптоми Омікрону зафіксували на Буковині

У Чернівецькій області підтвердили 16 випадків інфікування штамом коронавірусу Омікрон. Місцева лікарка розповіла, що мутація швидко поширюється та має симптоми, які нагадують звичайне ГРВІ.

На Омікрон більше хворіють 30-річні

Менеджерка з громадського здоров'я управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Надія Лабанда розповіла, що Омікрон передається в 4,2 раза швидше в порівнянні із Дельтою.

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Також за її спостереженнями, Омікрон все частіше вражає 30-річних людей, тоді як Дельтою хворіли пацієнти, віком від 38 років.

Найпоширеніші симптоми Омікрону:

нежить,

головний біль,

втома,

чхання,

біль у горлі.

Лікарка наголосила на відмінному від попередніх штамів симптомі – чханні та захриплості голосу. Натомість температуру фіксують лише у чверті випадків.

Втрата смаку і запаху – теж зустрічаються рідко. Тобто Омікрон дуже схожий на звичайне ГРВІ,

– додала Надія Лабанда.

Чому потрібна бустерна вакцинація

Лікарка зазначила, що попри те, що Омікрон схожий на застуду, цей штам коронавірусу є дуже небезпечним, оскільки він може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки.

Тож важливою залишається вакцинація! У випадку інфікування Омікроном, у вакцинованих перебіг хвороби легший.

Пам'ятка від МОЗ! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

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