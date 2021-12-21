Ні, не дисциплінує: шкільну форму визнали шкідливою для дітей

У деяких освітніх установах вважають, що учні, які носять шкільну форму, рідше пропускають заняття та почуваються залученими до колективу. Але науковці зі США показали, що це не так.

Ба більше, носіння форми визнали шкідливою для дітей. У всякому разі, якщо йдеться про молодшу та середню школу.

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Прихильники шкільної форми вважають, що її носіння допомагає згуртувати клас, сприяє підвищенню відвідуваності та навіть покращенню оцінок. При цьому емпіричних досліджень із цього приводу проведено мало.

Науковці з Університету штату Огайо (США) дійшли висновку, що подібний одяг не має жодних "чудодійних" можливостей.

Як проводилось дослідження

Результати роботи ґрунтуються на національній репрезентативній вибірці 6 320 дітей, які відвідували дитячий садок та школу до п'ятого класу включно.

Під час дослідження опитували вчителів, які оцінювали кожного учня за різними параметрами: інтерналізація поведінки (зокрема тривога та соціальна замкнутість) та екстерналізація (агресія, знищення особистих предметів інших дітей), а також соціальні навички. Також вчителі надали інформацію про пропуски занять.

Окрім цього, дослідники оцінили показники самозвіту підлітків, які навчалися у п'ятому класі. Ті повідомляли про свої відчуття приналежності до школи та класу, епізоди булінгу та соціальну тривожність.

Результати аналізу зовсім невтішні

Науковці встановили, що шкільна форма не тільки не покращувала очікувані показники, але й погіршила один із них.

Діти, які носили форму, відчували менше спільності зі школою та класом, ніж ті, хто не дотримувався обов'язкового зовнішнього вигляду.

Можливо, це пов'язано з тим, що носіння такого одягу та встановлення в жорсткі рамки нівелює індивідуальність учнів, не дозволяючи їм висловити себе за допомогою одягу. А це вкрай важливо для підлітків.