Дослідження впливу нічної роботи

У дослідженні вчені оцінили зв'язок між роботою в нічні зміни та ризиком фібриляції передсердь (миготливої ​​аритмії) – прискореного і нерегулярного ритму. Вона часто супроводжується утворенням тромбів в порожнині передсердь, що може привести до емболічного інсульту.

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Науковці провели аналіз даних про здоров'я понад 283,6 тисячі осіб з бази Біобанку Великобританії. Фахівці зосередилися на серцево-судинних захворюваннях учасників і графіку їхньої роботи в різні періоди життя.

Більш ніж за 10 років спостережень фібриляція передсердь діагностували у 5,7 тисячі учасників дослідження. Отримані результати аналізу даних учені скорегували з урахуванням різних факторів ризику, включаючи вік, вага, шкідливі звички, матеріальне становище, тривалістю сну і хронотипів хворих ("сова" або "жайворонок").

Як нічна робота впливає на серце

Виявилося, що у людей, які періодично або постійно працюють в нічні зміни, ймовірність розвитку миготливої ​​аритмії на 12% вища в порівнянні з тими, хто працює в стандартному графіку.

У людей, які працювали ночами від 10 років і більше, цей ризик збільшився до 18%.

Найбільш уразливі ті, хто відпрацьовує від 3 до 8 нічних змін в тиждень не менше 10 років – у них ризик підвищений на 22%.

Найдивнішим відкриттям було те, що нічна робота виявилася набагато небезпечніша для здоров'я серця жінок, а не чоловіків, які, як відомо, більше схильні до серцево-судинних захворювань. Якщо жінка працює в нічну зміну понад 10 років, ризик фібриляції передсердь у неї підвищується на 67%.

Що робити, щоб зменшити негативний вплив

Вчені також з'ясували ефективний спосіб зниження цього ризику при такому графіку: регулярна фізична активність. У тих, хто приділяє фізичним вправам середньої інтенсивності не менше 150 хвилин на тиждень або 75 хвилин – високою, ймовірність миготливої ​​аритмії значно знижується.