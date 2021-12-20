Чому менше – не завжди краще

Ми чекаємо, що після скорочення споживання калорій почнемо худнути ще активніше і через тиждень зможемо вдягнути улюблений одяг. Але ні – насправді ефект буде протилежним.

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У момент різкого урізання калорій наше тіло переходить у режим голодування. Цей механізм виник як захист від голоду – і наш організм стає надефективним у використанні калорій, які він отримує з їжі та пиття.

Тіло просто захищає жирові запаси, які залишилися, щоб не вмерти. І для забезпечення калорій, починає активно спалювати м'язи замість жиру. Це призводить до втрати м'язової маси, що, своєю чергою, знижує швидкість метаболізму. Організму потрібно менше калорій для підтримки нормальної життєдіяльності, а втрата ваги сповільнюється

Як не перейти в режим голоду

На жаль, це питання немає однозначної відповіді. Оскільки метаболізм у всіх людей є різним, тобто момент, коли наше тіло почне використовувати м'язи замість жиру, у кожної людини теж буде індивідуальним.

Але більшість експертів з харчування рекомендують не знижувати рівень калорій нижче 1000 – 1200 на день, якщо ви дотримуєтеся дієти самостійно. Також важливо розуміти, що тіло не входить і виходить раптово з режиму голодування, як при перетині кордону держав. Це поступовий процес, тому вам не потрібно панікувати, якщо ви рідко знижуєте споживання калорій.

М'язи допомагають худнути

Чим більше у вас м'язів, тим вища швидкість метаболізму, і тим швидше ви худнете. Саме тому варто нарощувати м'язову масу навіть під час схуднення. Хороший спосіб це зробити – збільшити кількість спорту у своєму житті.

У той час як аеробні вправи, такі як біг підтюпцем, плавання, швидка ходьба та заняття аеробікою, допомагають тонізувати м'язи та спалювати жир, силові тренування або тренування з навантаженнями збільшують кількість м'язів у вашому тілі. І це хороші новини, тому що на кожен зайвий кілограм м'язів ваше тіло споживає близько 50 додаткових калорій на день.