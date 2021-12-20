Як Омікрон впливає на організм, стане відомо вже за кілька тижнів. Про це повідомив в ефірі 24 каналу лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.

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Імунолог: Ймовірно, перебіг Омікрону буде важким

За його словами, всю інформацію про відносно легкий перебіг штаму отримали серед людей, 99% з яких були вакцинованими.

Ми нічого поки не знаємо про справжній його (Омікрону – 24 канал) перебіг,

– наголосив Донськой.

Він пояснив, що це викликало нездоровий оптимізм. Але насправді який буде його перебіг у людей, які не були щеплені, ще не є відомо.

Дарма відразу підозрювати, що перебіг буде прекрасним. На жаль, дуже ймовірно, що перебіг буде важким. За 1 – 2 тижні дізнаємось, як по-справжньому хворіють європейці, які не були щеплені. Борис Донськой Лікар-імунолог, кандидат медичних наук

В Україні обмежена можливість тестувань на Омікрон

Для того, щоб виявляти в Україні Омікрон, є обладнання та спеціалісти. Водночас грошей для цього в нашій державі немає.

"Можливість тестувати на (виявлення – 24 канал) Омікрону в Україні обмежена", – зауважив імунолог.

Нагадаємо! Перший випадок зараження Омікроном в Україні виявили цими вихідними у людини, яка повернулась з ОАЕ і мала контакт із хворим. Наразі пацієнт перебуває на лікуванні.

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