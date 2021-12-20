Нічого не знаємо про справжній перебіг Омікрону, – імунолог сказав, чого чекати від штаму

20 грудня 2021 , 15:15
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Джерело:

24 канал

Інформації про справжній перебіг Омікрону в Україні наразі немає. Адже хворіли штамом здебільшого вакциновані.

Як Омікрон впливає на організм, стане відомо вже за кілька тижнів. Про це повідомив в ефірі 24 каналу лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.

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Імунолог: Ймовірно, перебіг Омікрону буде важким

За його словами, всю інформацію про відносно легкий перебіг штаму отримали серед людей, 99% з яких були вакцинованими.

Ми нічого поки не знаємо про справжній його (Омікрону – 24 канал) перебіг,
– наголосив Донськой.

Він пояснив, що це викликало нездоровий оптимізм. Але насправді який буде його перебіг у людей, які не були щеплені, ще не є відомо.

Дарма відразу підозрювати, що перебіг буде прекрасним. На жаль, дуже ймовірно, що перебіг буде важким. За 1 – 2 тижні дізнаємось, як по-справжньому хворіють європейці, які не були щеплені.

Борис Донськой

Лікар-імунолог, кандидат медичних наук

В Україні обмежена можливість тестувань на Омікрон

Для того, щоб виявляти в Україні Омікрон, є обладнання та спеціалісти. Водночас грошей для цього в нашій державі немає.

"Можливість тестувати на (виявлення – 24 канал) Омікрону в Україні обмежена", – зауважив імунолог.

Нагадаємо! Перший випадок зараження Омікроном в Україні виявили цими вихідними у людини, яка повернулась з ОАЕ і мала контакт із хворим. Наразі пацієнт перебуває на лікуванні. 

Донськой сказав, що чекати від Омікрону: дивіться відео

Омікрон у світі: головне

  • Нідерланди почали запроваджувати карантинні обмеження на різдвяні свята через поширення Омікрону. Там зачиняють більшу частину магазинів, барів, ресторанів та спортзалів.
  • Австрія тим часом закрила кордони для всіх невакцинованих. Ірландія ввела комендантську годину для барів та ресторанів.
  • Італія заборонила в'їзд українцям, навіть тим, що пройшли повний курс вакцинації. Під час перетину кордону Польщі, українцям потрібно буде показати не лише паспорт вакцинації, а й негативний ПЛР-тест.
  • У Великій Британії взагалі оголосили надзвичайну ситуацію. Тільки за 19 грудня там виявили понад 80 тисяч нових випадків коронавірусу.
Автор: Анастасія Мигидюк