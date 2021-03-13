В Україні триває перший етап вакцинації від коронавірусу COVID-19. Темпи цього процесу наразі є повільнішими, ніж планували у МОЗ. Чому так відбувається та чого варто чекати далі – читайте далі.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що не варто порівнювати ситуації в Україні з іншими країнами, де кампанія з імунопрофілактики триває вже понад 2 місяці.

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За його словами, Україна зараз має аналогічні показники за кількістю проведених щеплень за добу, наприклад, з Францією. Мовиться про початок вакцинальної кампанії в обох країнах.

"Ми трошки відстаємо від графіків, але тут втрутилися святкові дні. Адже роз'їхались багато лікарів, які після 8 березня беруться до роботи. Нічого страшного, ми це надолужимо", – підкреслив Ляшко.

Довідка. Станом на 12 березня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу COVID-19 отримала 47 541 людина.

Ляшко: Вакцинація набиратиме темпи

Він додав, що зараз є 500 тисяч доз вакцини для 250 тисяч працівників, зокрема – у закладах охорони здоров'я. При цьому, спочатку вакцинували лише тих, хто працює у COVID-лікарнях.

Після цього щеплення отримав персонал тих лікарень, у яких є COVID-відділення. Натомість тепер проводити вакцинацію дозволено вже у всіх закладах охорони здоров'я, зауважив Ляшко.

Чому здається, що все йде повільно? Тому що з організаційного погляду вакцинувати людей в COVID-лікарнях все ж таки складніше. Є певна група людей, яку ми повинні вакцинувати,

– пояснив головний санітарний лікар.

Він запевнив, що після того, як щеплення почали проводити у всіх закладах охорони здоров'я, спроможності мобільних бригад виростуть в рази, а вакцинація набиратиме темпи.

"Головне, аби були регулярні поставки вакцини в Україну", – наголосив головний санітарний лікар.