Найбільший показник з грудня

Цей показник є найбільшим з кінця грудня 2020 року. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.

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Водночас наголошують, що приріст інфікованих COVID-19 у Нідерландах стрімко зріс всього за чотири дні.

Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2 000 випадків за добу;

7 липня було вже понад 3 600 заражень, а 8 липня показник наблизився до 7 000.

У суботу, 10 липня, поінформували про 10 345 заражень за добу. Водночас помер 1 хворий коронавірусом.

Зверніть увагу! Востаннє такий високий приріст нових інфікованих фіксували 25 грудня. Це один з одинадцяти найвищих показників за увесь час пандемії.

Ситуація з COVID-19 у Нідерландах