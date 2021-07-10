Найбільша кількість хворих з грудня: у Нідерландах – погіршення ситуації з коронавірусом
10 липня 2021 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:NOS
У Нідерландах останніми днями фіксують значне погіршення епідемічної ситуації. Протягом минулої доби, 9 липня, в державі виявили понад 10 тисяч випадків COVID-19.
Найбільший показник з грудня
Цей показник є найбільшим з кінця грудня 2020 року. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.
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Водночас наголошують, що приріст інфікованих COVID-19 у Нідерландах стрімко зріс всього за чотири дні.
- Ще 6 липня показники вперше з початку літа перевищили 2 000 випадків за добу;
- 7 липня було вже понад 3 600 заражень, а 8 липня показник наблизився до 7 000.
У суботу, 10 липня, поінформували про 10 345 заражень за добу. Водночас помер 1 хворий коронавірусом.Зверніть увагу! Востаннє такий високий приріст нових інфікованих фіксували 25 грудня. Це один з одинадцяти найвищих показників за увесь час пандемії.
Ситуація з COVID-19 у Нідерландах
- захворіли – 1 719 120 людей;
- одужали – 1 648 086 громадян;
- померли – 17 765 пацієнтів.