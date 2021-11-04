Відмова від AstraZeneca в Нідерландах
Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що в право на отримання цієї вакцини мали лише люди, які народилися 1960 року або раніше.
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За словами міністра, за останні тижні лише кілька людей записалися на ін'єкцію AstraZeneca. Люди, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca і записалися на другу дозу, будуть вакциновані препаратом Pfizer.
Влітку Рада з охорони здоров'я Нідерландів вже рекомендувала людям, які отримали перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також спричинило припинення закупівель препарату AstraZeneca.
Навесні в Нідерландах призупиняли використання вакцини AstraZeneca після того, як у Данії та Норвегії заявили про можливе утворення тромбів. Потім відновили вакцинацію, але тільки для людей віком до 60 років.
Коронавірус в Нідерландах: коротко
- 2 листопада уряд Нідерландів вирішив повернув обмежувальні заходи, зокрема масковий режим.
- В країні зростає кількість хворих на коронавірус протягом місяця, і досягла найвищого рівня з липня минулого тижня. Випадків у понеділок було на 45% більше, ніж тиждень тому, і становило 7700.
- За даними нідерландського уряду, нині повний курс вакцинації в Нідерландах пройшли 84% дорослого населення країни.
- За весь час пандемії COVID-19 у Нідерландах виявили 2,1 мільйона випадків захворювання. Близько 18 тисяч інфікованих померли.