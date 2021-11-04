Нідерланди відмовилися від вакцини AstraZeneca

Жителям Нідерландів більше не пропонуватимуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вакцину вже майже не використовували, а нові поставки не надходили з літа.

Відмова від AstraZeneca в Нідерландах

Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що в право на отримання цієї вакцини мали лише люди, які народилися 1960 року або раніше.

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За словами міністра, за останні тижні лише кілька людей записалися на ін'єкцію AstraZeneca. Люди, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca і записалися на другу дозу, будуть вакциновані препаратом Pfizer.

Влітку Рада з охорони здоров'я Нідерландів вже рекомендувала людям, які отримали перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також спричинило припинення закупівель препарату AstraZeneca.

Навесні в Нідерландах призупиняли використання вакцини AstraZeneca після того, як у Данії та Норвегії заявили про можливе утворення тромбів. Потім відновили вакцинацію, але тільки для людей віком до 60 років.

Коронавірус в Нідерландах: коротко