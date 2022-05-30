У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи

У Нігерії зафіксували першу смерть цього року від мавпячої віспи. Це захворювання вже давно поширене в країні та в інших частинах Африки.

Смерть через мавпячу віспу

Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань повідомив, що у 2022 році в країні підтвердили 21 випадок захворювання мавпячою віспою. А смерть зареєстрували у 40-річного пацієнта, який мав супутню патологію та отримував імуносупресивні препарати (зменшують імунну відповідь).

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У Нігерії не було спалаху мавпячої віспи з вересня 2017 року, але влада продовжує повідомляти про одинокі випадки захворювання. З того часу підтвердили щонайменше 247 випадків зі смертністю 3,6%.

Спалах мавпячої віспи

Мавпяча віспа – що це? Це вірусне захворювання, яке передається людям від тварин (мавп, гризунів) і від інфікованої людини. Вперше її виявили у 1958 році серед мавп, які мали симптоми, схожі на натуральну віспу. Перший випадок зараження людини стався у 70-х роках минулого століття у Демократичній Республіці Конго: це був дев'ятирічний хлопчик. З того часу хворобу виявляли в інших країнах Центральної та Західної Африки.

У 2003 році захворювання вийшло за межі африканського континенту: хворобу вперше зафіксували у США. Нині ж сплеск випадків мавпячої віспи стався в Європі та США, це викликало занепокоєння в цих країнах.

Перший випадок захворювання виявили 7 травня 2022 року у Великій Британії у людини, яка повернулася з Нігерії. 13 травня у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) стала надходити інформація про мавпячу віспу з інших країн: Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини, Бельгії, Канади та США.

До 21 травня у ВООЗ заявили вже про 92 лабораторно підтверджені та 28 можливі випадки захворювання мавпячою віспою.

Лікування мавпячої віспи

Від віспи мавп немає специфічного лікування чи вакцини. Під час хвороби ВООЗ рекомендує більше пити, збалансовано харчуватися та лікувати ускладнення, якщо вони виникають. Для лікування віспи в Америці та Канаді є противірусний препарат тековірімат. У 2022 році його також схвалили для лікування віспи мавп у Європі.

Для профілактики хвороби також може допомогти вакцина від натуральної віспи: її ефективність сягає 85%. У Великій Британії, наприклад, людей із груп високого ризику вакцинують препаратом імванекс.