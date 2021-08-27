Ніхто не знав про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку
25 серпня у селі Губків Рівненського району 17-річна дівчина народила дитину. Пологи відбулися поблизу будинку, де вона проживає.
Відповідний виклик надійшов на лінію 103 о 16:08. Дівчину з новонародженим хлопчиком знайшла біля дому її матір.
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Швидку допомогу викликав чоловік сестри породіллі.
Здається, з родини ніхто не знав про вагітність,
– повідомив він.
На виклик прибула фельдшерська бригада з ППБ села Соснове. На момент прибуття швидкої допомоги дівчина з дитиною перебували в будинку на ліжку.
Породілля не йшла на контакт з медпрацівниками
Бригада намагалась дізнатися, чи перебувала породілля на обліку у лікарів під час вагітності, але марно. Дівчина відмовлялася відповідати на будь-які запитання медиків. Родичі, які проживають спільно з нею, навіть не підозрювали про вагітність.
Породілля відмовилась від медичного огляду, дозволивши лише виміряти тиск та пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.
Що відомо про стан немовляти
- У новонародженого хлопчика виявили поверхневе дихання.
- Загальні шкірні покриви були холодними, а шкірні покриви голови та обличчя – синюшного кольору.
- За вираженими ознаками немовля народилось передчасно.
Медики негайно надали необхідну медичну допомогу немовляті відповідно до протоколу та госпіталізували його з мамою до Березнівської районної лікарні. Потім їх перевели до Рівненської обласної клінічної лікарні.