Обмеження в Туреччині

Нові заходи почнуть діяти від 6 вересня 2021 року. Відповідну заяву озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Зокрема, обов'язково проходитимуть ПЛР-тестування для пасажирів літаків і міжміських автобусів. Такі заходи – в межах боротьби з поширенням коронавірусу.

За словами президента, від вересня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати:

  • масові заходи;
  • концерти;
  • театри;
  • кінотеатри.

Крім цього, нещепленим студентам і співробітникам університетів доведеться регулярно здавати ПЛР-тести на COVID-19. Вчителі й працівники шкіл повинні будуть здавати ПЛР-тести як мінімум двічі на тиждень.

Ми будемо вимагати регулярних ПЛР-тестів від наших нещеплених студентів і співробітників університетів,
– зазначив турецький лідер.

Разом з тим, президент Туреччини також наголосив, що вакцинація від COVID-19 для громадян країни є добровільною і необхідності в примусі немає. Проте він закликав усіх громадян робити щеплення від коронавірусу.

Коронавірус в Туреччині

  • Всього в країні інфіковано коронавірусом 6 157 772. При цьому, населення складає приблизно 85 мільйонів людей.
  • Смертельних випадків – 53 891
  • Видужали від недуги – 5 666 562 громадян.