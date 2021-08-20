Обмеження в Туреччині
Нові заходи почнуть діяти від 6 вересня 2021 року. Відповідну заяву озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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Зокрема, обов'язково проходитимуть ПЛР-тестування для пасажирів літаків і міжміських автобусів. Такі заходи – в межах боротьби з поширенням коронавірусу.
За словами президента, від вересня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати:
- масові заходи;
- концерти;
- театри;
- кінотеатри.
Крім цього, нещепленим студентам і співробітникам університетів доведеться регулярно здавати ПЛР-тести на COVID-19. Вчителі й працівники шкіл повинні будуть здавати ПЛР-тести як мінімум двічі на тиждень.
Ми будемо вимагати регулярних ПЛР-тестів від наших нещеплених студентів і співробітників університетів,
– зазначив турецький лідер.
Разом з тим, президент Туреччини також наголосив, що вакцинація від COVID-19 для громадян країни є добровільною і необхідності в примусі немає. Проте він закликав усіх громадян робити щеплення від коронавірусу.
Коронавірус в Туреччині
- Всього в країні інфіковано коронавірусом 6 157 772. При цьому, населення складає приблизно 85 мільйонів людей.
- Смертельних випадків – 53 891
- Видужали від недуги – 5 666 562 громадян.